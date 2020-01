Ramazzotti ingrassato: la risposta del cantante mette tutti a tacere

Da quando il noto cantante romano Eros Ramazzotti ha lasciato la moglie Marica Pellegrinelli, i riflettori del gossip sono sempre accesi sul cantautore, sempre alla ricerca dello scoop, della notizia che tanti aspettano, ossia di un nuovo amore per il padre di Aurora Ramazzotti.

A volte però i social possono anche fungere da generatore automatico di ansie inutili, diffondendo notizie non vere. La dove infatti un social come Instagram può essere un valido strumento per aumentare la propria notorietà e visibilità, accontentando i fan, condividendo con loro attimi di vita quotidiana insieme, l’altro fronte della medaglia è che certe volte, gli stessi social possono tramutarsi in uno strumento che può violare la privacy, o peggio diffondere notizie fasulle.

Ed è proprio quello che è successo al cantante Eros, che di recente ha pubblicato delle sue foto, dove in tanti, sia fan che haters, lo hanno trovato particolarmente ingrassato, tanto che hanno addirittura ipotizzato che il cantante romano fosse affetto da qualche patologia, preoccupandosi sul suo stato di salute.

I commenti a quel punto sono degenerati, inondando il profilo di Eros, tutti con la medesima domanda, circa la sua salute e del perché abbia acquistato così tanti chili. Ovviamente Ramazzotti si è trovato costretto a rispondere, per evitare ovviamente che la cosa degenerasse, fermandola finché si è ancora in tempo.

In maniera molto ironica, tipica del suo stile, ha pubblicato una foto, spudoratamente e scherzosamente modificato con Photoshop, con tanto di didascalia dirimente, dove recita: “Vi sembro ingrassato, vi sembro malato? Non direi, sto molto bene e vi ringrazio per l’amore di sempre, ricambio. Ps: Mi raccomando, nessun gesto estremo. Diffidate dalle imitazioni e dalle balle spaziali“.

Ovviamente in tanti non hanno potuto mancare di farsi una grossa risata, a seguito della pubblicazione della foto del cantante; anche personaggi famosi come Marco Masini, la figlia Aurora, Alessia Marcuzzi, e Caterina Balivo, hanno commentato, in maniera scherzosa la foto di Eros, commenti del tipo: “Grande fisico“.