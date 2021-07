Raimondo Todaro replica alla Carlucci e le lancia una bella frecciata: intanto spunta l’ombra della De Filippi

Dopo anni e anni insieme, la storia d’amore tra Raimondo Todaro e “Ballando con le stelle” è giunta al capolinea. Il ballerino professionista è stato presente fin dalla prima edizione andata in onda nel 2005 e adesso ha deciso di farsi da parte. All’interno del programma dove personaggi del mondo dello spettacolo si mettono in gioco mostrando le loro doti da ballerini, Raimondo ha fatto la storia.

Se Todaro è stato presente fin dalla prima edizione, chi dalla prima edizione conduce il programma in onda su Rai 1, è Milly Carlucci. Tra la presentatrice e il ballerino vi è sempre stato un ottimo rapporto, ma adesso che lui ha deciso di andar via qualcosa sembra essersi rotto. La notizia ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta, Milly compresa la quale ha pubblicamente espresso la sua delusione per le modalità scelte da Raimondo.

A quanto pare la Carlucci sapeva per sentito dire che Todaro avrebbe abbandonato Ballando, ma esattamente come tutti lo ha ufficialmente scoperto dai social. Questo comportamento ha parecchio deluso la conduttrice, la quale si è sfogata su Twitter. Dunque, la questione ha sollevato un tale polverone che non poteva di certo mancare la reazione di Raimondo alle parole di Milly.

Se la Carlucci ha ammesso di sapere dell’abbandono di Todaro solo a seguito di voci emerse nell’ambiente dello spettacolo, il ballerino ha replicato svelando di avere il Covid e lanciando pertanto una bella frecciata alla conduttrice: “Ma forse questo le voci non l’hanno riportato”, (in riferimento al fatto che avesse il Coronavirus). Raimondo ha ammesso di esserci rimasto molto male e che non si aspettava quelle parole dalla Carlucci.

“Leggo adesso con molta tristezza il post di Milly Carlucci. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere, altre volte no. E qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere. Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce ma cinque giorni fa sono risultato positivo al Covid 19 e quindi sono in isolamento a casa mia“, questa la replica del ballerino.

La Carlucci e Todaro parlano di altre produzioni, nuove opportunità, ma precisamente a cosa fanno riferimento? Ecco che entra in gioco l’ombra di Maria De Filippi. Di fatti Raimondo avrebbe lasciato “Ballando con le stelle” per approdare ad “Amici”. È questa l’indiscrezione che da alcune settimane serpeggia. Pare che Queen Mary abbia fatto un’importante proposta al ballerino, il quale non ha potuto rifiutare.

La De Filippi pare sia riuscita a “strappare” un pezzo da 90 alla Carlucci, loro che non hanno un buon rapporto. In passato si è parlato di plagio, di “Amici Celebrities” che in qualche modo emulava “Ballando con le stelle”, una storia che poi si è sopita anche se tra le due pare che davvero non scorra buon sangue.

Insomma, ciò che è certo al momento è che Raimondo ha lasciato Milly e mentre quest’ultima è rimasta delusa dal suo comportamento, la replica del ballerino non si è fatta attendere arrecando nuovi colpi di scena: ha il Covid 19. Dunque, non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi perché a quanto pare ce ne saranno.