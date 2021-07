Raimondo Todaro lascia "Ballando con le stelle" per "Amici" e viene attaccato da Milly Carlucci

L’avventura di Raimondo Todaro, iniziata nel settembre 2005 a “Ballando con le stelle“, è terminata con un post del ballerino su Instagram. Il personaggio televisivo ha voluto giustificare questa scelta rivelando di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli, in cui però ringrazia Milly Carlucci per le opportunità date in questi anni.

Nonostante il ringraziamento di Raimondo Todaro, la conduttrice non sembra aver apprezzato molto il suo addio da “Ballando con le stelle”. Milly Carlucci, con un lungo post pubblicato su Instagram, ha voluto commentare la sua decisione e non si tira indietro nel lanciare delle frecciatine.

Le parole di Milly Carlucci su Raimondo Todaro

Più dell’addio la conduttrice sembra esserci rimasta molto male per come Raimondo Todaro abbia deciso di lasciare la trasmissione. La Carlucci, che ammette di aver saputo dal web e dai giornali della trattativa tra Todaro e “Amici di Maria De Filippi”, avrebbe apprezzato un chiarimento faccia a faccia invece di un semplice post pubblicato su Instagram.

Nel post la Carlucci rivela di essere stata sommersa di messaggi per la vicenda Todaro: “Ieri ho avuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler lasciare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. Perché è così che fanno gli amici dopo ben 15 anni di vita insieme. Stamattina però con un po’ di delusione ho visto invece il suo post”. Ovviamente Milly ha voluto fare gli auguri per il futuro televisivo di Raimondo Todaro e, con l’esperienza ottenuta durante la sua avventura a “Ballando con le stelle”, è convinta che possa fare bene ovunque.

Tra l’altro arriva la controrisposta di Raimondo Todaro, in cui afferma di non aver voluto incontrare Milly Carlucci nell’immediato perché risultato positivo al Covid-19 solamente cinque giorni fa. Ciò nonostante dichiara di volersi prendere i suoi auguri, e spera che un incontro possa avvenire nelle prossime settimane.