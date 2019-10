Raimondo Todaro, la confessione: "Ho tradito la mia fidanzata"

Raimondo Todaro è un giovane ballerino molto promettente e dalle grandi doti, maestro di ballo del noto programma a tema “Ballando con le stelle“, un programma di grande successo del sabato sera, basato sul ballo e sul divertimento, condotto, oramai da svariate edizioni, dalla conduttrice Milly Carlucci, che con grande professionalità riesce sempre a rendere ogni stagione televisiva di successo. Il programma dell’ammiraglia Rai infatti è riuscito col tempo a sfornare grande talenti, molto preparati e con tante doti in tema di ballo, tra cui anche Todaro.

Di recente ospite del programma “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo, il ballerino fa una confessione molto forte, affermando infatti di aver tradito la sua ragazza. Ovviamente in studio è calato un silenzio quasi religioso, e persino la Balivo è rimasta esterefatta a seguito di questa confessione fatta a cuore aperto in studio.

Infatti il maestro di ballo afferma in merito: “Ho tradito la mia fidanzata storica, il mio primo grande amore” continuando la sua storia con toni molto pacati:” Ho sperato fosse solo un flirt, ma c’era molto di più. Perché poi la ragazza con cui ho tradito la mia fidanzata è diventata la mia attuale moglie, con cui ho una figlia“.

Da quanto si evince dunque, Todaro appare di certo dispiaciuto per quanto successo ma di certo non pentito delle azioni commesse in passato, in quanto se non avesse fatto questo gesto così estremo in una coppia, magari ora non avrebbe avuto la famiglia che ha sempre sognato, con una figlia ed una moglie.

Ad oggi infatti Raimondo Todaro appare sposato con la ballerina del programma di Maria De Filippi “Amici” in onda sulla reti Mediaset, anche lei ballerina professionista, i due sono sposati dal lontano 2014, ed a seguito del loro matrimonio, hanno sancito il loro amore mettendo alla luce una bambina di nome Jasmine.