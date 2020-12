Raimondo Todaro ha già dimenticato Elisa Isoardi: avvistato con un altro volto noto della tv

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, che insieme e tra mille difficoltà hanno gareggiato a “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci, non hanno mai dichiarato di avere un flirt o di frequentarsi al di fuori della pista da ballo, né tanto meno di essersi fidanzati. Al contrario hanno sempre sostenuto di essere solo amici e in effetti avevano ragione loro. Per mettere a tacere una volta per tutte i gossip che li hanno riguardati in questi mesi, tuttavia, c’è voluto l’avvistamente del ballerino insieme ad una giovanissima nuova fiamma.

Si tratta anche in questo caso di un volto noto della televisione. Non certo noto come Elisa Isoardi, ma pur sempre in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno: stiamo parlando della bellissima Sara Arfaoui, modella di origini tunisine che da un paio di anni ormai è una delle professoresse del quiz show “L’Eredità“. La ragazza ha 25 anni ed è nata a Nizza da genitori tunisini.

Raimondo Todaro e Sara Arfaoui sono stati avvistati insieme mentre erano a passeggio tra le strade di Roma, città in cui abitano entrambi. Dopo la passeggiata, la coppia è andata via a bordo di un motorino, il mezzo ideale per sfuggire al traffico della capitale. Che il ballerino di “Ballando con le Stelle” e la professoressa de “L’Eredità” non siano semplici amici era evidente dai loro gesti e dal reciproco atteggiamento affettuoso.

Nelle foto pubblicate sull’ultimo numero del settimanale “Chi“, infatti, i due ragazzi si scambiano un bacio e raggiungono il motorino mano nella mano. Non è dato sapere però se si tratti di un fidanzamento vero e proprio o se ci sia una semplice frequentazione in atto, destinata o meno a diventare una relazione.

I fan del ballerino propendono per la prima ipotesi, visto che nessuna fidanzata avrebbe visto di buon occhio l’evidente feeling tra Todaro – che lo scorso anno ha divorziato dalla moglie, la ballerina di “Amici” Francesca Tocca – e una bella donna come Elisa Isoardi. Un’intesa che tuttavia, con buona pace di tantissimi telespettatori di “Ballando le Stelle”, non è sfociata in un amore.