Rai, scoppia il diluvio in diretta e scappano tutti: la reazione epica della conduttrice

Quando si tratta di eventi all’aperto, è sempre qualcosa da mettere in conto. Disavventure come questa possono essere sempre dietro l’angolo e rovinare un evento magari organizzato anche nei dettagli. E’ quello che è successo in occasione del Premio Strega 2022, condotto da Geppi Cucciari.

Si tratta del prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno all’autore di un libro pubblicato in Italia, tra il 1º marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno in corso. Questa edizione sarà sicuramente ricordata a lungo, in quanto coinvolta all’improvviso da una pioggia inattesa, alla fuga degli spettatori la conduttrice ha reagito in modo epico: ecco perchè.

Cosa è successo

Alle prime gocce di pioggia il pubblico presente in platea ha deciso subito di darsela a gambe, lasciando la povera conduttrice da sola sul palco a ripararsi dalla pioggia sotto l’ombrello. Ad ospitare la serata, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma, con il collegamento in diretta su Rai 3.

Dopo pochissimi minuti dall’inizio della diretta, la pioggia ha fatto allontanare tutto il pubblico, una situazione difficilmente gestibile dalla conduttrice Geppi Cucciari. Tuttavia, la nota comica ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatta, puntando a buttarla sul ridere: “Grazie a questo pubblico digestivo e bagnato perché, appena è iniziata la diretta, qualche minuto prima è iniziato a piovere. Vorrei fare i complimenti a questi due che sono rimasti seduti, che non so chi siano, che hanno molti segreti da confidarsi. La buona notizia è che è finita la siccità, la cattiva notizia è che è finita adesso”.

Questo episodio ha fatto venire alla mente un altro evento storico, di ben 22 anni fa, quando, sotto un diluvio simile, Mara Venier e Katia Ricciarelli furono invece costrette ad interrompere tutto. In questo caso, invece, è bastato pazientare appena qualche minuto prima di potrer riprendere tranquillamente la serata, con il pubblico tornato ai propri posti.