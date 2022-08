Rai, dramma in diretta Tv: "È esplosa una bomba". Il tragico messaggio

Cosa ne pensa l’autore

Fede Sanapo - Queste notizie ci fanno capire come in questi giorni cadano degli anniversari piuttosto importanti in un periodo in cui le autorità sono impegnate a combattere altri gravissimi fenomeni sociali, come quello del bullismo e del bodyshaming. La strage di Bologna è uno degli eventi più drammatici che hanno segnato il nostro Paese in questi ultimi 42 anni.