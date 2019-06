Rai, compensi conduttori: i cachet dei volti noti di Viale Mazzini

I cachet percepiti dai personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della televisione sono da sempre oggetto di una morbosa attenzione da parte del pubblico televisivo, ma anche di quello del gossip; ad oggi sono davvero pochi i conduttori televisivi che hanno rivelato i compensi percepiti per la conduzione dei propri programmi televisivi, con l’unica eccezione di Elisa Isoardi, la bella e talentuosa conduttrice del cooking show di Rai1 “La prova del cuoco”.

Se qualche settimana fa sono stati svelati i compensi di alcuni conduttori Mediaset da parte del giornalista di “Italia oggi” Claudio Plazzotta – tra i più pagati conduttori del Biscione Paolo Bonolis e Maria De Filippi, seguiti da Gerry Scotti, Ezio Greggio e Barbara D’Urso – nelle ultime ore “Il Fatto Quotidiano” ha invece passato in rassegna il portafoglio dei conduttori di viale Mazzini, quindi ha fatto il punto sui loro cachet.

I compensi dei conduttori Rai

È bene ricordare che i compensi dei conduttori Rai non possono superare il fatidico tetto dei 240mila euro a stagione, imposto dall’azienda sia per i giornalisti che per i dirigenti. Al top della classifica come conduttore più pagato della Rai c’è Fabio Fazio, che per la conduzione di “Che tempo che fa” percepirebbe oltre 2 milioni di euro annui, a cui si aggiungono i 10 milioni che vanno alla sua società L’Officina srl.

Con il previsto passaggio su Rai 2 queste cifre saranno destinate ad essere notevolmente ridotte. Altro personaggio di spicco è sicuramente Bruno Vespa, che da decenni ormai conduce “Porta a Porta” intascando 1 milione e 700mila a stagione. Ma quanto percepirà allora Alberto Angela con le sue trasmissioni di divulgazione scientifica e culturale?

I tanti fan dei programmi di Alberto Angela rimarranno sorpresi nell’apprendere che il conduttore percepisce una cifra intorno al milione di euro, precisamente 950mila euro. Il conduttore Enrico Lucci invece, che ha debuttato ieri sera su Rai 2 con il programma “Realiti”, percepisce invece una cifra intorno ai 500mila euro.

A rispettare, invece, il tetto dei 240mila euro ci sono Gigi Marzullo, Bianca Berlinguer, Lucia Annunziata e Federica Sciarelli, ai quali si aggiunge il compenso di Elisa Isoardi, che ha recentemente dichiarato di percepire una cifra pari a 260mila euro lordi.

Se per Eleonora Daniele il compenso è di 1200 euro a puntata, la situazione è simile per Tiberio Timperi e Francesca Fialdini per “La vita in diretta”, i quali percepirebbero rispettivamente 1700 euro e 1200 euro a puntata. Stando a quanto riportato da “Il Fatto Quotidiano”, inoltre, Ranucci per il suo “Report” percepirebbe 180mila euro, mentre Franco Di Mare per “Uno Mattina” e Duilio Giammaria per “Petrolio” percepirebbero tra i 180 e i 190 mila euro.