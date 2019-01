Raffaella Mennoia tira le somme del suo 2018 e parla per la prima volta della sua operazione

Il braccio destro di Maria De Filippi ha voluto rendere noto attraverso il suo profilo Instagram di aver subìto un delicato intervento qualche tempo fa. In effetti durante le ultime registrazioni del programma di Queen Mary, Raffaella è apparsa in video con alcuni cerotti sul collo ma non ha mai voluto rispondere alle domande da parte dei tanti utenti in merito al problema.

Oggi, in occasione degli auguri di buon anno, la postina di C’è Posta per Te ha voluto finalmente raccontare il suo calvario e inutile dire che il suo scatto, in men che non si dica, è diventato immediatamente virale. “Il 2018 non è stato decisamente il mio anno… Questa foto risale a qualche mese fa, il giorno dopo una delicata operazione per un problema importante… Mi avete chiesto per mesi il motivo dei cerotti al collo e ho sempre preferito aspettare il mio tempo per potervene parlarne… Sono stati mesi difficili e ancora oggi non è del tutto finita… Nonostante tutto il dolore e l’angoscia dopo un giorno ero in piedi e sorridevo” ha infatti chiosato Raffaella.

L’ex fidanzata di Jack Vanore infatti ha deciso di sorridere alla vita dal momento che, dalle sue parole molto forti, sembra essersela vista veramente brutta. Ancora oggi non si sa per certo quale sia stata la sua malattia e forse Raffaella non ne parlerà mai esplicitamente ma l’importante è che ora la ragazza stia bene e che il suo sorriso non l’ha di certo abbandonata.

“Vi auguro di prendervi cura di voi e di chi amate… Il resto lasciatelo andare o lasciatelo agli infelici senza amore per se stessi… Abbiate forza, abbiate speranza e non abbiate paura…” ha altresì augurato la postina di C’è Posta per Te a tutti i suoi follower. Tra i tanti commenti positivi sulla sua forza e la sua voglia di vivere anche quello del suo ex fidanzato Jack Vanore che, nell’ultimo periodo, è rimasto assente dalla trasmissione di Maria.

“Sei unica e sei un esempio per tante persone, una forza unica! Sempre avanti” ha infatti scritto l’opinionista di Uomini e Donne mentre Raffaella, ancora molto legata a lui, ha risposto “Anche perché ti ho vicino”.