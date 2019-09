Raffaella Mennoia smentisce le nozze con Alessio Sakara

Nella giornata del 25 settembre sono state registrate le nuove puntate di “Uomini e Donne“, condotto da Maria De Filippi, dedicate al trono classico. La notizia più importante è sicuramente quello dell’addio di Sara Tozzi, poiché come riporta “Il Vicolo delle News” penserebbe ancora al suo ex fidanzato.

L’altra indiscrezione rilasciate sempre nelle anticipazioni è del presunto matrimonio tra Raffaella Mennoia e Alessio Sakara. Ad annunciare questa notizia al pubblico ci pensa proprio Maria De Filippi. Nelle ultime ore però arriva la smentita da parte del braccio destro della conduttrice, in cui rivela che si tratta solamente di uno scherzo.

Le parole di Raffaella Mennoia

La smentita arriva tramite le sue storie su Instagram, rivelando che sarebbe stata solamente una vittima di uno scherzetto ideato da Maria De Filippi: “Quando sono entrata in studio ha detto a tutto il pubblico di Uomini e Donne, con il microfono, ‘fate gli auguri a Raffaella che si è sposata’ ed io le ho risposto che il regalo non me l’ha fatto. La verità è che non mi sono sposata”.

Raffaella Mennoia ci tiene comunque a precisare che le cose con Alessio Sakara stanno andando a gonfie vele, sottolineando ancora una volta di non essersi sposata. Maria avrebbe deciso di fare questo scherzo solamente perché sarebbe arrivata in ritardo alle registrazioni del dating show sul trono classico.

Per il momento non si è mai parlato di un possibile matrimonio tra Raffaella Mennoia e Alessio Sakara. Per quest’ultimo non sarebbe la prima volta che convolerebbe a nozze, poiché nel 2012 sposata Adele, una donna completamente lontana dalla luce dei riflettori e del gossip, da cui ha avuto due figli chiamati Marcus Valerian e Leonidas Valerian. Nel 2018 si separa proprio da questa ragazza, intensificando nello stesso periodo la conoscenza con l’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island.