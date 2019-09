Raffaella Mennoia si prende una pausa da Instagram: "Certa gente è proprio orrenda"

Durante questa estate Raffaella Mennoia si è ritrovata al centro delle notizie di gossip. Infatti il braccio destro della conduttrice Maria De Filipp ha avuto dei battibecchi proprio con degli ex volti del dating show.

I due scontri più eclatanti sono stati quelli con Mario Serpa, corteggiatore di Claudio Sona del trono gay, e Teresa Cilia, quest’ultima tronista della edizione 2014-2015. A parlare di questi scontri è stata anche Maria De Filippi durante una delle registrazioni del trono classico della trasmissione “Uomini e Donne”, in cui prende le difese della sua redazione attaccando coloro che per tutta l’estate hanno gettato fango.

La scelta di Raffaella Mennoia

Proprio a causa delle numerose critiche ricevute nel corso delle settimane, sia da parte degli ex volti di Uomini e Donne che da semplici fan che la seguono, l’autrice ha deciso di prendersi una piccola pausa dal suo profilo Instagram. Sempre sul social network ci tiene comunque a specificare nei minimi dettagli i motivi dietro a questa decisione.

Come riporta il sito “Novella 2000“, Raffaella Mennoia dichiara di allontanarsi dal suo profilo Instagram per dedicarsi più assiduamente al suo lavoro. Tuttavia, il caos che le è capitato per tutta la scorsa estate sembra averla segnata, aggiugendo di essere comunque dispiaciuta per quelli che le hanno mostrata molto rispetto e che sono stati solidali.

Successivamente ci tiene ad aggiungere: “Certa gente è proprio orrenda, terribile. Perché dovrei leggere dei brutti commenti, delle stupiderie e delle cattiverie che non mi riguardano. Per questo motivo sto sempre meno sui social, ma ve ne siete accorti perché me lo state scrivendo”. Non esclude che nel prossimo futuro possa cambiare idea e ritornare più forte di prima su Instagram.