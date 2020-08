Raffaella Mennoia lancia un messaggio importante: "Ricordatevi che il tempo è la vostra vita"

Raffaella Mennoia è molto presente sui social, dove tiene costantemente aggiornati i fan riguardo ai progetti televisivi. Nella giornata di lunedì 3 agosto, c’è stata la possibilità di condividere con il pubblico una foto che rappresenta un capitolo della sua vita. Ha ricordato che nel 2018 ha avuto un’operazione alla tiroide che le ha cambiato il modo di guardare al futuro e al fattore tempo, che governa la nostra esistenza.

L’autrice dei programmi di successo di Maria De Filippi ha fatto una riflessione condivisibile, ricevendo tanti messaggi di affetto. Queste sono state le parole al riguardo: “Esattamente due anni fa ho subito un’operazione che in parte ha cambiato molto della mia vita”. Inoltre, nel lungo post su Instagram, ha continuato lanciando un messaggio: “Tutto quello che posso dirvi è di non concedere alle mille distrazioni della vita di allontanarvi da voi”. Ha richiamato più volta la parola tempo, a cui bisogna dare maggiore attenzione.

Le parole dell’autrice di “Uomini e Donne”

Raffaella Mennoia ha ribadito questo concetto in tal modo: “Spesso molti impegnano tempo per gli altri e poco per se stessi sacrificando tempo e possibilità, spesso è tardi per tutto”. Un messaggio di speranza che può aiutare tante persone: “La vita non ti avvisa di quanto tempo hai a tua disposizione”.

L’autrice di “Uomini e Donne“ si è anche concentrata sul valore dell’amicizia, dichiarando che non ci si deve accontentare di amici inesistenti e non si deve soffrire per loro se non lo meritano e se non capiscono quando si ha bisogno: “sbagliate se volete ma ricordatevi che il tempo è la vostra vita”.

Sotto al post della Mennoia sono arrivati i messaggi di personaggi dello spettacolo: un esempio è quello di Manila Nazzaro. Quest’ultima può comprendere quanto detto dall’autrice, in quanto ha affrontato una simile situazione: “Ti capisco perfettamente, la mia vita dall’intervento è cambiata completamente”.