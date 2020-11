Raffaella Mennoia e quel retroscena inedito su Maria De Filippi: "Le stavo antipatica, mi trovava saputella"

Programmi televisivi come “Uomini e Donne” o “Temptation Island” sono noti per il successo che da sempre riscuotono. Indubbiamente la mente di questo successo è Maria De Filippi, ma la conduttrice si avvalora anche di un braccio destro: Raffaella Mennoia. La Mennoia è l’autrice principale delle trasmissioni targate Fascino.

Nonostante la Mennoia lavori dietro le quinte, il suo nome è abbastanza noto e soprattutto l’autrice è molto attiva su Instagram dove vanta un seguito considerevole. Numeri da influencer. Raffaella si è raccontata al magazine “Nuovo Tv”, dove ha parlato del lavoro incredibile che c’è dietro i programmi della De Filippi. Una vera e propria squadra che riesce a confezionare prodotti eccellenti.

La Mennoia però ha anche svelato un retroscena inedito. Retroscena che riguarda il suo legame con Queen Mary. L’autrice ha confessato che inizialmente stava antipatica alla regina della tv perché assumeva un modo di fare da persona saccente. “All’inizio le stavo antipatica perché mi trovava saputella, facevo interventi da maestrina“, ha dichiarato Raffaella a “Nuovo Tv”.

Da quel momento però le due non si sono più separate. Un legame professionale e d’amicizia che va avanti dal 1995 quello che lega la Mennoia alla De Filippi. Erano i tempi in cui “Amici” era ancora un talk show. Maria è ormai parte della famiglia per Raffaella e non perde occasione per darle sempre un solo consiglio: “Quello di saper ascoltare“.

Dal punto di vista professionale invece, dopo le antipatie iniziali, tra le due donne vige un’intesa perfetta e vincente. “Ormai ci capiamo al volo. Lavorare con lei è molto facile, anche per i nuovi arrivati, se sbagli è perché non hai voluto ascoltare quello che ti ha detto“, ha asserito la Mennoia. Parole di stima, di affetto, quelle che l’autrice ha riservato al suo pigmalione. Un legame il loro, che ha superato le barriere inziali e che il tempo non ha fatto altro che rinsaldare e rafforzare.