Raffaella Mennoia e lo sfogo shock su Instagram: "Ti meno forte!"

Raffaella Mennoia, conosciuta dal pubblico per essere il braccio destro di Maria De Filippi, non sta passando un periodo semplice. Tanti ex volti di Uomini e Donne, tra cui Mario Serpa e Teresa Cilia, nelle ultime settimane l’hanno attaccata duramente.

Molti utenti si sono schierati dalla parte di chi accusa Raffaella Mennoia, offendendo l’autrice di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram. Nelle ultime ore sembra essere arrivata un’offesa molto pesante da digerire per lei, e la risposta non si è fatta attendere.



Lo sfogo di Raffaella Mennoia su Instagram

Secondo quando riportato da “Bitchyf.it“, che ha reso pubblica una segnalazione ricevuta da un lettore con alcuni screen, Raffaella Mennoia non avrebbe digerito un insulto ricevuto nei suoi confronti, dichiarando: “Non l’ho mai fatto in tanti anni ma se vengo a sapere chi sei, mi faccio pure denunciare senza problemi ma ti meno forte!!! Stron*a cattiva. Invidiosa sfigata, ti potesse venire un decimo di quello che passo io con una dignità che né te né chi ti conosce può neanche immaginare”.

Delle parole davvero pesanti quelle di Raffaella Mennoia, che non finisce qui il suo sfogo: “Pensi che solo perché sei un account, puoi scrivere una cosa simile?? Guarda che io non ci guadagno con Instagram e che se domani mi chiudono il profilo, vivo del mio lavoro… Non faccio la blogger quindi te sosta, solo che non capisco dove stai!!”.

Purtroppo non si conoscono i motivi dietro a questo sfogo di Raffaella Mennoia, poiché gli screen riportano solamente i messaggi lasciati da lei e non dall’utente. Tuttavia, come si può capire dai toni utilizzati dalla donna, le offese potrebbero aver toccato sia la sua vita privata che lavorativa.