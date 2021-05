Raffaella Mennoia contro gli spoiler di "Amici": "Insultate chi pubblica le anticipazioni"

Questa edizione di “Amici“, il talent show in onda su Canale 5, viene trasmessa in differita per via dell’emergenza legata al Covid-19. Difatti, proprio causa del coprifuoco fissato alle 22 di sera, il serale non può essere in diretta e nello stesso momento avere il pubblico.

La diretta, per consentire al pubblico di scegliere il loro preferito con l’ausilio del classico televoto (a oggi sono nettamente favoriti Sangiovanni e Giulia Stabile), dovrebbe arrivare nella puntata finale senza spettatori in studio. Per la trasmissione quindi si è trattato di un ritorno al passato, visto che l’ultima edizione registrata è stata “Amici 16” del 2017.

L’attacco di Raffaella Mennoia

La differita però porta un problema enorme alla trasmissione, siccome il pubblico in studio spesso spoileranno in anticipo gli eliminati nel talent show. Su questo argomento è ritornata a parlare Raffaella Mennoia, autrice fidata di Maria De Filippi, che ha voluto dare la colpa alle pagine di Twitter e Instagram che fanno trapelare le notizie in anticipo senza il loro consenso.

Come riportato dal sito “Tv Blog” in una serie di video pubblicati su Instagram l’autrice ci tiene a precisare: “Rispondo alle persone che mi chiedono perché escano le anticipazioni su Amici: non dovete chiederlo a noi, ma a quei geni che puntualmente mettono le anticipazioni per far salire le loro pagine Instagram e i loro social, a discapito del lavoro di tutti quanti”. Per questo motivo invita coloro che seguono queste pagine a fermarli: “Non so come aiutarvi… insultate chi pubblica le anticipazioni, mi sembra una cosa corretta, che si può fare”.

Raffaella Mennoia ci tiene a precisare che le anticipazioni uscite in queste settimane non dipendono assolutamente da loro da gente che molto probabilmente hanno un vantaggio nel spoilerare certe notizie. Quindi, come svelato nella parte finale, l’unico modo di non essere più spoilerati è quello di evitare di seguire le pagine iniziando a insultarle.