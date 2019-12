Raffaella Fico e Mario Balotelli, possibile ritorno di fiamma?

Sembrerebbe esserci un riavvicinamento in corso tra il calciatore Mario Balotelli e la show girl Raffaella Fico. Raffaella e Mario hanno vissuto un’intensa storia d’amore, qualche anno fa, culminata con la nascita della piccola Pia. La relazione tra i due però finì in malo modo e iniziò una battaglia per il riconoscimento della bimba.

Difatti Balotelli inizialmente non riconobbe Pia come figlia sua, salvo poi fare dietro front qualche mese dopo. Oggi i rapporti tra i due ex sembrano essere sereni soprattutto per il bene della loro piccola che vive a Napoli con la mamma, mentre Balotelli vive e gioca a Brescia. Anche se la sua esperienza nella squadra di calcio non prosegue nel migliore dei modi.

Dopo la separazione, a Balotelli sono stati additati diversi flirt, mentre Raffaella ha vissuto una storia d’amore con Gianluca Tozzi, figlio del cantante Umberto, e poi con Alessandro Moggi, figlio dell’ex dirigente sportivo, Luciano. Attualmente la Fico è single e da qualche tempo i fan sono tornati a fantasticare su un suo eventuale ritorno di fiamma con Balotelli.

Negli ultimi tempi i rapporti tra i due si sono rasserenati definitivamente e spesso non perdono occasione per dichiarare la loro stima reciproca, difatti recentemente la Fico intervistata da Eleonora Daniele a “Storie italiane”, aveva dichiarato che tra lei e Mario ci fosse un rapporto bellissimo. E l’ultimo scatto postato sui Instagram da Raffaella lo testimonierebbe facendo riaccendere le speranze.

Difatti dopo il mach che il Brescia ha perso contro l’Atalanta, è apparsa una foto che ritrae Raffaella e Mario in atteggiamenti sereni, con lei che è poggiata al petto di Balotelli e i loro visi che sono vicini. Sicuramente i tempi bui della gravidanza sono ormai un lontano ricordo e adesso i due ex sembrano aver ritrovato il sereno, che potrebbe sfociare nuovamente in qualcosa di più che l’essere semplicemente genitori di una bambina.