Raffaella Fico e Mario Balotelli festeggiano la Prima Comunione di Pia: le foto esclusive

Tutti conoscono in Italia la showgirl Raffaella Fico. Si tratta di una delle personalità più note del nostro Paese, diventata famosa al grande pubblico grazie alle sue partecipazioni a reality come Grande Fratello nel 2008 e all’Isola dei Famosi. La Fico è stata anche al centro del gossip nazionale, in quanto tutti ricorderanno le sue storie con Cristiano Ronaldo, e soprattutto quella con Mario Balotelli, dal quale ha avuto anche una figlia di nome Pia.

I due proprio a causa della figlia hanno avuto alcuni problemi legali, in quanto il calciatore avrebbe avuto dei problemi a riconoscere la bambina. Tutto però si è poi risolto e adesso lo stesso Mario ha un bellissimo rapporto con la figlia, che ama a dismisura. “Mi cacciò anche di casa quando ero incinta ma l’ho perdonato” – così disse Raffaella in una intervista. In queste ore sul web sono apparse delle foto che ritraggono i due alla comunione proprio della figlia Pia.

Le foto alla comunione

Come tutti i giovanissimi della sua età anche Pia, la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico ha celebrato la sua Prima Comunione. Per la famigliola e per la stessa Pia si è trattato di un momento molto importante, in quanto la comunione è uno dei sacramenti più importanti per un cattolico.

Nelle foto che sono circolate sul web in queste ore si vedono sia la Balotelli che la Fico assieme alla loro bambina. Il clima tra gli invitati e tra la stessa Raffaella e Mario è molto sereno e disteso. Insomma dopo la burrasca adesso pare che in famiglia sia tornato il sereno, anche se i due hanno preso ormai strade diverse.

Le foto sono anche state pubblicate dal settimanale “Chi?”. In una delle immagini si vede Mario che abbraccia teneramente la figlia, vestita con un elegantissimo abito bianco per l’occasione. Nelle prossime si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sulla cerimonia della Prima Comunione di Pia.