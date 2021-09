Raffaella Fico, dopo il GF Vip le nozze? Chi è il fidanzato

Alfonso Signorini si è scagliato contro Raffaella Fico dopo la prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il padrone di casa del reality show più spiato d’Italia non ha gradito il comportamento della concorrente. Durante i provini avrebbe detto di essere single, pensando magari che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa.

In effetti nella vita sentimentale di Raffaella Fico c’è un uomo. Si tratta di Piero Neri, un uomo molto abbiente di Forte dei Marmi. La loro storia d’amore va avanti da più di un mese. Prima che lei varcasse la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà avrebbe trascorso un weekend con Piero all’Isola d’Elba in cui sarebbe avvenuta una promessa di matrimonio.

Le nozze dovrebbero celebrarsi una volta che la Fico lascerà da eliminata o da vincitrice (difficile pensarlo) la trasmissione. Indipendentemente da questa situazione, l’ex compagna di Mario Balotelli si preannuncia una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Come compagna di viaggio ha Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Lei è una provocatrice, è una che sa il fatto suo e sa fare molto bene il suo lavoro. Dietro questa maschera, però, si nasconde una ragazza che ha una storia drammatica e non sta vivendo un periodo privato semplice. Quando Soleil ha nominato Raffaella a poche ore dal loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata la tensione, che è sfociata nel primo litigio di questa sesta edizione.

Le due sono arrivate ad affrontarsi in diretta. La Sorge aveva provato a giustificarsi sostenendo di non avere motivi per nominare altri concorrenti in gara e, quindi, si è fidata dalle parole di Alfonso Signorini che le ha detto che la Fico l’ha guardata male. Rivolgendosi poi a Raffaella ha concluso con un risentito: “Ciao stro**a“. Naturalmente la questione sarà approfondita nei prossimi giorni.