Raffaella Fico, nota modella e showgril italiana, dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip è stata ospite di Silvia Toffanin alla trasmissione Verissimo, dove ha raccontato alcuni aspetti della sua vita. La conduttrice le ha fatto delle domande riguardo al sua rapporto con l’ex compagno, il calciatore Mario Balotelli, con cui la Fico, come si sa, ha trascorso dei momenti a dir poco burrascosi. Ma adesso le cose stanno diversamente.

Lo ha spiegato lei stessa alla Toffanin. Secondo il racconto fatto a Verissimo da Raffaella Fico, il rapporto tra lei e Mario Balotelli è molto migliorato in questi anni. Dopo il periodo non facile i due ora hanno un rapporto simile a quello che hanno un fratello e una sorella, tranquillo. La Fico nel frattempo ha trovato un nuovo compagno. Ma non è solo il rapporto tra lei e il calciatore che è migliorato. Mario infatti non riesce a stare lontano dalla figlia.

Cosa le ha fatto male

Come detto la storia tra Raffaella Fico e Mario Balotelli non è mai stata rose e fiori. C’è proprio un episodio che la Fico ricorda poco volentieri. “La cosa che più mi ha fatto male è quel comunicato che fece chiedendomi il test del Dna pur sapendo che fosse sua figlia” – così ha spiegato alla Toffanin la showgirl.

Quest’ultimo episodio narrato dalla Fico ha fatto parlare all’epoca tutta Italia. Il giocatore chiese a Raffaella di poter eseguire il test del Dna in modo da riconoscere la figlia Pia. Ma appunto pare Mario sapesse che la creatura fosse sua figlia. Anche tra Pia e Mario oggi c’è un bellissimo rapporto.

“Hanno un bel rapporto, Mario stravede per lei. Si amano, fra loro basta uno sguardo. Sono felice perché anche noi abbiamo trovato il giusto equilibrio” – così ha raccontato Raffaella Fico a Silvia Toffanin, che è rimasta piacevolemente sorpresa dalla sue parole. Dopo la burrasca, quindi, tra Mario e la Fico sembra essere tornato il sereno.