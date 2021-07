Raffaella Carrà, possibile serie TV sulla sua vita

Domani, venerdì 9 luglio 2021, si terranno i funerali di Raffaella Carrà, la cantante e conduttrice scomparsa questa settimana dopo una lunga malattia che era riuscita a nascondere a tutti. Nella giornata di mercoledì un lungo applauso in tutte le tappe e al passaggio per strada hanno accompagnato il corteo funebre dell’artista.

Tra i primi conoscenti arrivati al Campidoglio per dare l’ultimo saluto a Raffaella Carrà sono Maria De Filippi, Vladimir Luxuria, Pupo, Pippo Baudo e Renzo Arbore. I cittadini romani e non hanno potuto rendere omaggio alla Carrà sia nella giornata dell’8 luglio che quella del 9 di mattina prima del funerale.

La serie TV su Raffaella Carrà

Ovviamente i tempi sono ancora prematuri per parlare di Raffaella Carrà, ma a quanto pare l’azienda di Viale Mazzini potrebbe pensare di creare in futuro una serie sulla loro artista di punta. E, proprio per come è stata amata nel mondo (in particolar modo nei paesi dell’America Latina) si pensa che molti partner possono unirsi a questo progetto.

Queste sono le parole di Giancarlo Leone, presidente dell’APA (L’Associazione Produttori Audiovisivi) su una possibile serie televisiva dedicata alla vita e alla carriera della Carrà: “Ora è il momento del dolore ma sicuramente in un prossimo futuro i produttori italiani cercheranno di raccontare la grande storia professionale e umana di Raffaella: credo che presto ce lo chiederanno anche partner stranieri dalla Spagna e dall’Argentina dove, come è noto, Raffaella è amatissima”.

L’unico problema, sempre come svelato da Giancarlo Leone, sarebbe quello di trovare il volto giusto che riesca a poter interpretare al meglio la Carrà: “La cosa più difficile, in una simile ipotesi, sarà trovare qualcuno in grado di interpretare Raffaella“. Mentre resterebbe molto facile trovare una colonna sono adatta alla serie televisiva, dal momento che si prende sicuramente spunto dall’enorme discografia di Raffaella Carrà.