Rafael Nadal: le nozze con Maria Xisca Perello

Il 19 ottobre 2019 il tennista spagnolo Rafel Nadal ha sposato, dopo 15 anni di fidanzamento, la sua storica fidanzata, la spagnola Maria Xisca Perello. Rafel Nadal è uno dei tennisti più forti di sempre; attualmente è secondo nella classifica dell’ATP (Association of Tennis Professionals).

Nella sua lunga carriera ha vinto 19 titoli del Grande Slam su 27 finali disputate, ha vinto la medaglia d’oro nel singolare alle Olimpiadi del 2008 e la medaglia d’oro nel doppio alle Olimpiadi del 2016, 35 tornei ATP Masters 1000, 20 tornei ATP 500, 9 tornei ATP 250 e 4 Coppe Davis con la nazionale spagnola.

Di Maria Xisca Perrello sappiamo molto poco in quanto molto riservata; ciò che si sa della neo moglie del campione spagnolo è che è laureata in Economia e che dopo aver lavorato a Londra come assicuratrice è tornata in Spagna per lavorare insieme alla suocera, Ana María Parera, nella Rafael Nadal Foundation.

I due sono riservatissimi e hanno sempre voluto proteggere la loro privacy, anche nel giorno delle loro nozze, di cui sappiamo solo poche informazioni. La notizia delle nozze era stata annunciata dal magazine spagnolo HOLA! a gennaio scorso, in cui si raccontava che la proposta fosse arrivata durante gli internazionali di Tennis a Roma.

La cerimonia si è svolta a Sa Fortalesa, davanti a 350 invitati, tra cui spiccano il re emerito Juan Carlos, granda ammiratore del tennista spagnolo, e sua moglie la regina Sofia. Il tennista ha optato per un tight in due toni di grigio che è stato confezionato dallo stilista italiano Brunello Cucinelli, mentre la sposa ha indossato due abiti su misura confezionati dalla stilista spagnola Rosa Clara.

Per quanto riguarda il menù è stato tipico maiorchino, con piatti tipici della tradizione a base di pece e carne, cucinati da chef stellati come Maca de Castro, Santi Taura e Andrés Moreno.