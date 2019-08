Radio Deejay, Maria De Filippi svela con nostalgia il mestiere svolto nella sua adolescenza

Noi la conosciamo perchè è la colonna portante di Canale 5, ma prima del successo era una persona comune con un impiego altrettanto comune. Stiamo parlando dell’amatissima conduttrice Mediaset Maria De Filippi.

Per chi conosce Maria De Filippi, è arduo immaginare la vita della regina di “Uomini e Donne” prima che diventasse una brillante professionista. La 57enne piemontese, infatti, ha sperimentato svariate ed umili esperienze professionali, tutte emerse nel corso di una recente intervista radiofonica per Radio Deejay.

È capitato a tutti di fare dei lavori modesti in gioventù e i personaggi famosi italiani non sono da meno. Prima di approdare sul piccolo schermo, l’austera moglie di Maurizio Costanzo ha iniziato da tutt’altra attività. Poiché non tutte le conduttrici televisive hanno potuto concretizzare subito il loro talento nella conduzione, anche Maria De Filippi ha iniziato con impieghi umili e scarsamente remunerati.

Siamo abituati a vedere Maria De Filippi al top della sua carriera televisiva e spesso dimentichiamo che anche lei, come tutti, è partita da zero. Ma qual è questo misterioso impiego che la De Filippi ha svolto prima di diventare la regina di “C’è Posta per te“? Come molte altre sue colleghe, anche lei aveva un sogno nel cassetto che con il passare degli anni è riuscita a concretizzare.

Sono numerosi i vip che sono partiti dal basso, carichi di progetti e tenacia. Tra questi annoveriamo proprio lei: Queen Mary. Uno dei volti più importanti di Canale 5, prima del suo boom sul piccolo schermo, ha svolto differenti lavori, in primis la fattorina presso un negozio di fiori. Nel periodo delle festività natalizie Maria De Filippi effettuava consegne domiciliari a Pavia, la sua città natìa.

Il fiore all’occhiello di Pier Silvio Berlusconi, che quest’anno sta conducendo più di una trasmissione tv, prima del suo esordio si occupava nientepopodimeno che di consegne floreali e a svelarlo è stata proprio lei ai microfoni di Radio Deejay. “Sarebbe bello risentire la proprietaria del negozio di fiori…” ha esclamato a Rudy Zerbi che l’ha intervistata.

Un esordio inconsueto e non affine al suo piano di studi. Un mestiere impensabile, esercitato per racimolare qualche soldo in più. Un lavoretto che le ha sicuramente portato bene e che Maria De Filippi rammenta tra i nostalgici ricordi.