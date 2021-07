Querelle Zorzi-Oppini: Francesco rompe il silenzio, il motivo svelato e mamma Alba Parietti si schiera apertamente

Da giorni nel mondo del gossip tiene banco la lite tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. I due, che si sono conosciuti durante l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” e apparsi subito in perfetta sintonia, sono oggi ai ferri corti. Fino ad ora, il motivo era rimasto sconosciuto e i diretti interessati in silenzio. Qualcosa però si è mosso e se Tommy continua a non parlare, Francesco è invece uscito allo scoperto.

Non solo, anche sua mamma Alba Parietti ha rotto il silenzio e si è apertamente schierata dalla parte del figlio, attaccando l’influencer. Andando con ordine, alla base della rottura tra i due ex gieffini ci sarebbero delle frasi omofobe pronunciate da Oppini anni addietro e che a Zorzi non sarebbero andate giù. I fatti risalgono a 10 anni fa e spulciando nel profilo di Francesco, Tommy ha trovato dei video che non ha accettato.

La situazione è talmente intricata che l’influencer non segue più Oppini su Instagram. Il figlio della Parietti ha però deciso di uscire allo scoperto, spiegando la propria posizione: “Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali quelle frasi che, per quanto infelici, sono state scritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico. Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche posto più recenti nei quali prendo apertamente posizione contro ogni forma di discriminazione“.

Nel mentre anche mamma Alba è intervenuta, scagliandosi apertamente contro Zorzi. E pensare che dopo il legame instaurato nella casa del GF Vip tra suo figlio e Tommy, la Parietti aveva accolto l’influencer come un secondo figlio. Adesso invece gli è andata contro, difendendo a spada tratta Francesco. Ciò che Alba recrimina a Zorzi è il fatto che abbia dato suo figlio in pasto ai social senza cercare un confronto privato.

Ha parlato di fallimento la showgirl, affermando che chi infierisce sulle debolezze e gli errori altrui, soprattutto di un amico, ha fallito come essere umano. La donna ha poi aggiunto: “Le parole possono essere di cattivo gusto, ma non per forza dette con l’intento di ferire. Ma usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi, è un’offesa irrimediabile. Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta“.

La delusione nelle parole della Parietti è manifesta. Probabilmente nemmeno lei si aspettava un epilogo così incredibile nell’amicizia tra suo figlio e Tommaso. Nel mentre, Francesco si è giustificato spiegando il proprio punto di vista. Chissà se Zorzi avrà intenzione di confrontarsi con lui. L’influencer dal canto suo, ha lanciato qualche pesante frecciata sui social a persone vicine a Oppini o suoi fan.