Querelle Enardu – Conversano: le parole di Giada Pezzaioli

L’ex tronista di “Uomini e Donne“, Serena Enardu e il suo ormai ex compagno Pago, sono stati la coppia protagonista dell’ultima edizione di “Temptation Island Vip“. Pago e Serena sono approdati nel reality dei sentimenti, condotto da Alessia Marcuzzi, per capire se tra loro fosse ancora amore e il risultato è stato negativo.

Una volta separati, Serena nel villaggio delle fidanzate, si è molto avvicinata al tentatore Alessandro Graziani, instaurando con lui un feeling speciale e ciò ha mandato Pago su tutte le furie. Il loro falò di confronto finale è stato molto intenso, intimo, infuocato e passionale e ha portato all’epilogo della loro storia d’amore dopo sette anni.

Il comportamento di Serena non è stato per niente apprezzato dal web, difatti gli utenti a più riprese le hanno rivolto pesanti critiche, spesso anche con offese poco carine. Il primo che ha criticato l’ex tronista è stato Giovanni Conversano, suo ex fidanzato, conosciuto proprio nel talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi.

Le critiche ad indirizzo di Serena sono state forti e quando la donna non poteva difendersi, perchè impegnata nel programma, ci ha pensato a farlo Elga Enardu, sorella gemella di Serena. Le sorelle Enardu hanno più volte parlato della volontà di intraprendere azioni legali ad indirizzo di Conversano, a causa delle sue pesanti accuse.

Una volta terminato il reality non si è più parlato della questione e adesso a distanza di qualche mese è Giada Pezzaioli, attuale compagna di Conversano, a chiarire la faccenda. Attraverso delle Instagram stories, Giada ha risposto ad una domanda che le è stata posta da un follower; la domanda riguardava proprio se Serena avesse poi denunciato Giovanni.

La risposta di Giada non si è fatta attendere, infatti la donna ha dichiarato: “Se qualcuno ha mai avuto dubbi la risposta è ovviamente no“. Dunque stando a quanto rivelato dalla Pezzaioli, né Serena né sua sorella Elga hanno intrapreso azioni legali ad indirizzo di Giovanni. Giada ne ha approfittato per lanciare l’ennesima frecciatina all’ex tronista e chissà che Serena non voglia replicare.