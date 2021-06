Querelle Baudo-Bonolis-Conti: interviene Maurizio Costanzo

Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare della querelle tra Pippo Baudo, Paolo Bonolis e Carlo Conti. Tutto è iniziato quando Baudo ha rilasciato un’intervista nella quale ha sparlato dei suoi due colleghi. Il conduttore ha dichiarato che le principali reti dovrebbero rinnovarsi un po’ e non proporre sempre le stesse trasmissioni affidandole ai soliti conduttori.

Rivolgendosi a Bonolis, ha poi ammesso che dovrebbe vergognarsi nel condurre ogni anno “Avanti un altro”, parlando anche di volgarità. Naturalmente la notizia ha fatto il giro dell’ambiente e ha destato non poco clamore. Se Carlo Conti ha deciso di non replicare, diversa è stata la reazione di Bonolis il quale ha deciso di rispondere al suo collega.

Adesso nella questione è intervenuto anche Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi che cura una rubrica sul magazine “Nuovo” e nel rispondere a una lettrice che ha sollevato la storia, ha espresso il proprio parere. La lettrice si è domandata quale fosse il problema nel condurre programmi di successo e soprattutto perché se Pippo Baudo ha qualche idea, non la propone.

A tal proposito, Costanzo laconico ha chiosato: “Forse lo ha fatto in modo poco diplomatico“. Dunque, il giornalista si è in qualche modo schierato dalla parte del duo Bonolis- Conti, ritenendo che Baudo si è espresso in modo poco diplomatico. Sicuramente la domanda da parte di chi segue la tv e nella fattispecie da parte della lettrice, risulta essere più che plausibile.

In televisione va in onda ciò che funziona e fino a quando un programma macina ascolti, è giusto proporlo ogni anno anche con lo stesso conduttore al timone. Costanzo dal canto suo, come sempre d’altronde, è stato abbastanza diplomatico e senza remore ha espresso la propria opinione. Chissà se Baudo avrà intenzione di replicare a sua volta, sollevando così un ulteriore polverone, oppure lascerà correre la cosa.