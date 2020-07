Quella volta che Signorini ci provò con Fedez: l’intervista

Il famoso presentatore del Grande Fratello Vip e allo stesso tempo anche direttore di un settimanale di gossip (la famosa rivista Chi), Alfonso Signorini, ha di recente fatto una serie di dichiarazioni molto particolari alla sua amica Selvaggia Lucarelli, che lo ha intervistato in occasione del compleanno del suo giornale.

Un’intervista molto corposa e allo stesso tempo divertente, con domande piccanti al punto giusto, dove Signorini riesce sempre a rispondere con estrema simpatia e disinvoltura, senza apparire per nulla a disagio. Alfonso, durante la chiacchierata, si è anche lasciato andare in una confessione molto particolare, riguardante il noto cantante Fedez, marito di Chiara Ferragni.

Pare che infatti il direttore di Chi abbia avuto, in passato, un vero e proprio debole per il ragazzo, arrivando persino a compiere delle avances nei suoi confronti. La Lucarelli ha voluto approfondire la questione, ponendo quelle giuste domande in grado di far continuare il discorso: “Hai un debole per Fedez? Ha avuto più copertine lui su Chi rispetto alla famiglia Berlusconi a Natale“. Il direttore ha poi risposto con fare ironico ma allo stesso sincero e schietto, dichiarando apertamente: “Fedez? Non è che ho un debole, me lo farei!“.

Signorini ha poi continuato la sua dichiarazione: “C’ho provato in tutti i modi ma nulla, mi ha dato un due di picche dopo l’altro. Sai com’è, io in queste cose sono un uomo medio, vedo un pettorale, due tatuaggi e non capisco più niente“. I due infatti, nel lontano 2015, lavorarono a un video musicale insieme, dal titolo “Alfonso Signorini“, il singolo era un estratto dall’album Sig.Brainwash L’arte di accontentare.

Un due di picche per il conduttore televisivo, ma che oggi lo racconta con il sorriso stampato sulle labbra, con fare divertito e per nulla dispiaciuto, tipico della sua personalità oltremodo solare. Oggi Fedez e Signorini godono di una bellissima amicizia insieme, fatta di rispetto, affetto e simpatia reciproca.