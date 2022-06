Quarto figlio in arrivo per Alice Campello e Alvaro Morata

Ascolta questo articolo

La coppia composta dalla mestrina Alice Campello e dall’attaccante spagnolo Alvaro Morata è in dolce attesa del quarto figlio. I due hanno voluto dare la lieta notizia tramite i social e immediatamente c’è stata una pioggia di like e commenti di gioia. Con il post “Baby 4 is coming” la coppia ha pubblicato sui social la notizia, insieme ad una foto in cui è insieme ai tre figli figlioletti.

Da poco Alice e Alvaro hanno festeggiato il quinto anniversario di matrimonio a Venezia, all’isola delle Rose, nello stesso luogo dove si sono sposati. Anche il battesimo dei gemelli Alessandro e Leonardo di tre anni è avvenuto a Venezia, città che ha quindi fatto da scenario all’amore fra i due.

Di recente l’influencer aveva confessato apertamente di voler allargare ancora la famiglia e non ha nascosto di desiderare almeno altri due figli. Ha anche rivelato di desiderare tanto una femminuccia, e questa volta il suo desiderio potrebbe avverarsi. Dopo tre maschietti, Alice potrebbe coronare questo sogno. Comunque sia, che si tratti di fiocco rosa o fiocco azzurro, i due sono pronti per accogliere con immenso amore il quarto figlio. La coppia è super innamorata e lo si vede dai sorrisi raggianti che mostra negli scatti e dal loro affiatamento.

Il loro primo incontro risale al 2016, quando per la prima volta, grazie ad amici comuni, si sono visti a Milano. La proposta di nozze è giunta lo stesso anno, a dicembre 2016 e a giugno 2017 hanno celebrato il loro matrimonio a Venezia.

La nascita dei loro tre figli, e di questo quarto in arrivo, testimonia quanto sia forte la loro unione. Il calciatore di recente in tv ha confessato che incontrare Alice è stata la fortuna più grande della sua vita, che è lei la sua forza principale anche quando attraversa momenti difficili. Quando Alvaro fa goal la prima persona a cui pensa è sempre lei!