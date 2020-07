Quanto si guadagna su Instagram? Tra i più pagati del settore moda Chiara Ferragni e Fedez

Vi siete mai chiesti quanto si guadagna su Instagram? Il famoso social network si è ormai evoluto e continua a farlo, giorno dopo giorno, tanto che ad oggi non è più soltanto una semplice piattaforma che consente di rimanere in contatto con amici e parenti ma viene regolarmente utilizzata per guadagnare e fare pubblicità.

Lo sanno bene gli influencer che sfruttano i social network, in particolare Instagram, per guadagnare. Spesso e volentieri, infatti, i post che pubblicano non hanno nulla di casuale ma nascondono sponsorizzazioni con contratti da capogiro.

Quanto si guadagna su Instagram per una foto?

Probabilmente ve lo siete chiesti a questo punto. Rispondere non è semplice ma proveremo a farci un’idea. Sì perchè la cifra guadagnata dipende da diversi fattori, in primis il numero di followers, ma anche la percentuale di engagement ed il target a cui si fa riferimento.

Per renderci conto dell’ordine di cifre a cui ci riferiamo possiamo fare riferimento alla Instagram Rich List 2020, stilata dall’azienda inglese Hopper HQ, che ha creato una classifica degli account social più ricchi. Tra questi troviamo anche i nomi di 4 italiani, tra cui Chiara Ferragni e Fedez.

In questa classifica si piazza al primo posto, a livello internazionale, Dwayne “The Rock” Johnson che guadagna ben 1 milione di dollari (circa 900.000 euro) a post. Lo seguono Kylie Jenner con 986000 dollari (ovvero 873.000 euro) per post e Cristiano Ronaldo con 889.000 (796.000 euro) a foto pubblicata.

Al primo posto tra gli italiani, invece, troviamo Chiara Ferragni, che guadagna quasi 60.000 dollari (circa 53.000 euro) per post ed il marito Fedez con 31.200 dollari (circa 27.600 euro) per foto pubblicata. In classifica anche Mariano Di Vaio e Gianluca Vacchi.

Fuori dalla top ten degli influencer più pagati su Instagram Giulia De Lellis che si piazza al 14esimo posto con 14.000 dollari (circa 12.500 euro) per post. Una posizione, comunque, di tutto rispetto.