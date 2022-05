"Putin è morto". Bomba al Cremlino degli 007, la notizia fa il giro del mondo

Ascolta questo articolo

In questo periodo sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo la situazione in Ucraina, la quale negli scorsi mesi è entrata in contrasto con la Russia, che è entrata di prepotenza sul territorio nazionale ucraino. Da lì in poi la situazione è degenerata, tanto che ad oggi si contano milioni di morti e sfollati, che hanno raggiunto i Paesi vicini per poter trovare rifugio. La situazione è quindi molto particolare e non accenna assolutamente a placarsi.

Vladimir Putin, presidente della Russia, ha spiegato che si tratta di una “operazione speciale” che avrà comunque un termine, ma di cui appunto non si riesce a vedere la fine. Proprio in queste settimane sono circolate notizie sul conto di Putin, che secondo fonti di intelligence USA sarebbe malato in maniera piuttosto grave. E una autentica notizia bomba è stata sganciata in queste ore da alcuni ex esponenti dei Servizi Segreti britannici.

“Putin è morto”

Dobbiamo precisare che su quanto vi stiamo per dire non c’è assolutamente nulla di confermato, ma si tratta appunto di informazioni che hanno riferito ex membri degli 007 di Londra. Secondo costo Putin sarebbe già morto, in quanto soffrirebbe di una forma piuttosto grave di canco. La notizia è stata riportata anche sul Daily Star.

I dirigenti del MI6 suggeriscono che la Russia potrebbe anche usare delle controfigure nel caso il presidente russo morisse, anche perchè c’è da mantenere il regime. Se Putin morisse tutto ad un tratto la sua schiera di fedelissimi si troverebbe in seria difficoltà, e quelle persone a lui infedeli potrebbero fare un Colpo di Stato mettendo termine alla situazione in Ucraina. Per questo i Servizi britannici credono che nel caso il presidente morisse la sua morte sia nascosta alla pubblica opinione per settimane, se non per mesi, come già avvenuto con il presidente Cernenko nel 1985.

“Una controfigura potrebbe essere stata utilizzata anche in occasione di eventi pubblici, come la parata del Giorno della Vittoria di Mosca all’inizio di questo mese” – così riferiscono gli 007 britannici. Il presidente russo avrebbe ormai da tempo tremori alle mani e alle gambe, camminata incerta, stanchezza nelle apparizioni pubbliche e gonfiore del viso.