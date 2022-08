Pupo questa volta ha oltrepassato ogni limite. La confessione svela tutte le sue perversioni

Ascolta questo articolo

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è tra i cantanti italiani più celebri ed apprezzati del panorama musicale. Salito alla ribalta negli anni 70′, tra i suoi successi più grandi si ricordano ‘Gelato al cioccolato’, ‘Su di noi’, ‘Un amore grande’ e ‘Sarà perché ti amo’. Nel corso della sua lunga carriera ha vestito anche i panni di conduttore televisivo ed opinionista.

Alla soglia dei 60 anni, Pupo ha rilasciato un’intervista inedita nella quale si è confessato in merito alla sua vita privata, da sempre molto vociferata e ricca di eccessi. Quel passato fatto di vizi e dipendenze sembra ora solo un lontano ricordo, ecco quali sono state le sue perversioni più segrete.

La confessione di Pupo

La vita di Pupo è stata sempre ricca di colpi di scena, di cadute rovinose dalle quali è riuscito però sempre a rialzarsi. Noto è il suo passato vizioso, fatto di debiti di gioco e da quella dipendenza dal sesso che gli ha creato non pochi problemi nella sua vita. Ora ne parla finalmente con serenità, rievocando con dichiarazioni inedite al settimanale Diva e Donna quel periodo molto particolare della sua vita.

Anche la sua situazione famigliare è decisamente complessa, Pupo è impegnato sentimentalmente con due donne: la moglie Anna e l’amante Patricia. Incredibilmente convivrebbero tutti e 3 in casa serenamente: “Io non sono bigamo, la bigamia è illegale in Italia. Io sono circondato da una moglie, una compagna, una madre, tre figlie, c’è pure Valentina, e Viola, la nostra favorita, la nipotina di 5 anni. Anna è una donna semplice, Patricia di classe. Diverse ma simili nella grande intelligenza. Non accetterei mai che una di loro mi tradisse”.

Poi il cantante si è lasciato andare parlando dei suoi problemi con la sessualità, ammettendo di essere stato spesso protagonista di eccessi in passato. Tuttavia, almeno in parte il problema sembra essere risolto: “Da quando sto con Patricia l’aspetto sessuale va meglio, prima era una malattia“. Infine, dichiarandosi molto aperto, tanto da aver avuto tentazioni omosessuali, Pupo ha confessato per la prima volta i suoi ideali di donna e le sue perversioni: “Mediterranea, anche alta, androgina. Poche tette, e pelosa. Non mi piacciono le donne depilate, nemmeno sotto le ascelle. Il sesso da sudati è la cosa più bella, l’odore prima che arrivi all’afrore”.