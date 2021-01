Pupo parla della sua esperienza al GF Vip: "Mi diverto, ma non farei mai il concorrente"

Il cantante Pupo, insieme ad Antonella Elia, è l’opinionista della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Fino a questo momento la trasmissione sta ottenendo un buon successo in campo Auditel, convincendo così la rete a posticipare la data finale più volte.

Una parte di questo successo va dato anche a Pupo, che viene apprezzato dalla maggior parte dei fan del GF Vip. Il cantante ha preso già parte, sempre nel ruolo da opinionista, nella quarta edizione del Grande Fratello Vip insieme a Wanda Nara che però non è stata confermata per la stagione successiva.

Le parole di Pupo sul GF Vip

In queste ore il sito “Leggo” ha pubblicato sul proprio portale un’intervista rilasciata da Pupo. Il cantante ovviamente parla della sua esperienza al “Grande Fratello Vip”, di cui si mostra molto entusiasta, ma non si tira indietro nel dire la sua sul suo passato e sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. “Mi diverte ma non andrei mai come concorrente ma è una grande soap opera” dichiara Pupo sul “Grande Fratello Vip” ma non nasconde che a volte viene toccato il fondo: “Chi non lo ha mai toccato, nella vita? Io più volte. Loro mostrano le loro fragilità”.

Successivamente ha voluto fare un paragone tra la sua trasmissione e l’attuale situazione politica del nostro Paese: “Un’Italia di quel livello lì. Che sbaglia le province della Basilicata. Un po’ come in politica. Guardi il dibattito al Senato. Stamattina parlava Casini e sembrava un altro mondo, poi si passava a quei giovani portati in Parlamento dal comico. Sono preoccupato del futuro dei miei nipoti e dei miei figli”.

Ha inoltre rilasciato una breve dichiarazione sull’ex gieffina Elisabetta Gregoraci, ammettendo di essere attratto fisicamente da lei, ma in questi anni, neanche quando hanno lavorato insieme, non ci ha mai provato con la showgirl. Sulla questione del Festival di Sanremo non sembra chiudere le porte su una sua possibile presenza, anche se ammette che avrebbe partecipato volentieri alla scorsa edizione, in cui si festeggiavano i quarant’anni di “Su di noi”.