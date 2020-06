Pupo parla della prossima edizione del GF Vip e dice la sua su Giulia De Lellis

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Pupo si è calato già in modalità da opinionista e sembra essere già bello caricato per la prossima edizione del "Grande Fratello Vip". Il sogno di Romina Power credo resterà tale, poiché sarebbe davvero molto difficile, se non impossibile, un suo "sì". Ma almeno, in questa chiacchierata a "Chi", sembra confermare il nome di Elisabetta Gregoraci.