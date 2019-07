Prova costume non superata per Antonella Clerici, paparazzata al mare

È sicuramente uno dei volti più famosi e apprezzati del panorama dell’intrattenimento, Antonella Clerici di fatto è una vera punta di diamante da tanti anni per l’azienda Rai; per tante edizioni è stata l’immagine simbolo del famoso programma di cucina “La prova del cuoco“.

Il programma in questione infatti può essere ritenuto un vero show pioniere del cooking show in tv, prima ancora che la TV venisse sommersa da programma culinari, il programma condotto dalla Clerici, già faceva ascolti da record quotidianamente; in seguito è stata poi sostituita dalla bella conduttrice sarda Elisa Isoardi.

Purtroppo per la famosa conduttrice Rai, non c’è posto per lei nella programmazione della nuova stagione televisiva e questo ovviamente ha creato forte sgomento per la Clerici, che oltre a trovarsi senza lavoro, non avendo programmi da condurre per il prossimo quanto vicino settembre, ne esce da questa esperienza oltremodo delusa.

E forse proprio per annegare la delusione e la tristezza che la bella e famosa conduttrice si concede una giornata in totale relax al mare, con la figlia e il suo nuovo compagno; ed in costume da bagno sembra che la Clerici tenga fede alle sue affermazioni in merito al fatto di essere una buona forchetta, anzi forse un’ottima forchetta.

Infatti si può dire che la Clerici, per quest’anno, non ha superato la prova costume; la cellulite e qualche chilo di troppo regnano sovrani sul suo corpo e sono piuttosto evidenti. Con ogni probabilità Antonella ha affondato qualche forchetta di troppo in questi ultimi tempi, ma cionostante il suo fascino e la sua bellezza permangono immutati.

La delusione lavorativa della Clerici sembra prendere conferma anche a seguito di una dichiarazione fatta dalla presentatrice stessa nei confronti dell’azienda Rai, attraverso la quale ha dichiarato: “Ci sta che un direttore decida di cambiare. Ma qui ci sono anche due aspetti da valutare: c’è un contratto in corso e dovrebbe valere anche quello che uno ha fatto per l’azienda“.

Inoltre, sempre durante l’intervista, la Clerici ha aggiunto di essere sempre stata un soldato per la Rai, di aver sempre detto di sì, di non essersi mai tirata indietro, anche quando dopo il Sanremo del 2010 poteva permettersi di puntare i piedi, “ma non fa parte del mio carattere e non l’ho mai fatto. Ho capito che vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte, non come un cavallo su cui puntare“.