Protagonista di Temptation Island aggredita dal padre: la foto shock su Instagram

Giada Giovanelli, conosciuta su Instagram col nome di Giada Pole (è un’appassionata ballerina di Pole Dance), è nota al pubblico di Canale 5 poiché ha partecipato a Temptation Island 2018. Tuttavia attualmente il suo nome è legato al gossip per un altro motivo, ben diverso. Nella gionata di lunedì, infatti, la ragazza ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la faccia insanguinata.

Giada Giovanelli di Temptation Island aggredita dal padre

Ovviamente lo scatto ha immediatamente fatto il giro del web, soprattutto per la visione del sangue che scendeva copioso dal naso di Giada. Ma ancora più scioccanti sono state le parole della trentenne, che ha spiegato come a farle ciò sia stato suo padre. L’ex protagonista di Temptation Island, insomma, ha lasciato intendere chiaramente che il padre l’abbia picchiata.

E per far sanguinare in quel modo il naso, i più hanno ipotizzato un pugno o uno schiaffo tirato con forza in pieno volto. Giada ha specificato che si trattava della prima volta che suo padre la picchiava, ma ha anche precisato che: “A volte le parole fanno più male”. Ha lasciato intendere insomma che suo padre le usasse già violenza psicologica, magari insultandola o denigrandola.

La Giovanelli, che lavora proprio nell’azienda del padre nelle vesti di segretaria, ci ha tenuto a sottolineare anche come il padre non le abbia mai fatto mancare nulla, ma questo ovviamente non giustifica la violenza. La giovane ha rivelato ancora di trovarsi al pronto soccorso e di essere molto arrabbiata. Non ha spiegato se con lei ci fosse o meno il fidanzato Francesco Branco, con cui nel 18 partecipò al reality show di Maria De Filippi.

La solidiarietà nei suoi confronti da parte dei fan è stata immediata, ma in tanti le hanno fatto notare come il posto giusto per fare determinate denunce è la poliza, non certo Instagram.