Problemi di salute per Teo Teocoli che annulla gli spettacoli in programma

Teo Teocoli è un conduttore e comico molto apprezzato che sta girando l’Italia con la sua tournée dal titolo “Tutto Teo” che, purtroppo, ha dovuto annullare per dei problemi di salute che non sono del tutto chiari e di cui c’è un po’ di mistero tra gli addetti ai lavori. Uno show in cui mostra le sue doti di istrione, uno spettacolo in cui mescolano momenti di cabaret ad altri di varietà dove ripercorre le tappe del suo percorso artistico e dei personaggi che il pubblico conosce.

E’ proprio tramite un video pubblicato dallo stesso Teo Teocoli sulla pagina Giugrà – Solo eventi di qualità, il popolare comico e attore ringrazia tutti dell’affetto che stanno dimostrando nei suoi confronti e spiega cosa sia realmente successo. Ecco le parole di Teocoli: “Ciao a tutti, grazie dell’interessamento, mi ha fatto piacere che molta gente si sia interessata. Mi dispiace anche per le altre serate che purtroppo salteranno, però grande solidarietà e benevolenza. Si è rotta una sequenza di quasi vent’anni senza un intoppo, stavolta c’è stato. Succede, grazie a tutti comunque. Ciao”.

Proprio nella serata di martedì 6 agosto Teo Teocoli avrebbe dovuto presentare il suo show a Santa Marinella, nel Lazio, ma per via dei problemi di salute che lo hanno colpito, lo spettacolo è stato annullato, proprio come si legge in un comunicato della Fondazione Caffeina. Per tutti coloro che hanno già comprato il biglietto per la serata, sappiate che è possibile ottenere il rimborso recandosi nel luogo in cui è avvenuto l’acquisto o comunicarlo in una mail per la vendita online.

Azalea.it, una società che organizza vari eventi e spettacoli, tra cui la tournée dello stesso Teocoli, ha ammesso che sono saltate anche altre date. Lo spettacolo, previsto per il 5 agosto, è recuperato per la serata del 1 settembre e ha luogo, come già preventivato, presso la Beach Arena di Lignano Sabbiadoro.

Non si sa quali siano i suoi problemi di salute dei quali non trapela nulla, ma sicuramente non sono passeggeri dal momento che ha dovuto annullare gran parte delle tappe della sua tournée. Ultimamente, il conduttore era apparso a L’anno che verrà e a Ballando con le stelle. I fan sono dalla sua parte e lo sostengono.