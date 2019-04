Problemi di salute per Alessandra Celentano: "Ho un corpo usurato"

Cosa ne pensa l’autore

Ivana Currao - Mi dispiace molto che Alessandra Celentano abbia questi dolori alla schiena e ai piedi. Sicuramente quando sottoponi il corpo a diversi sforzi fisici per tanti anni è possibile avere di questi problemi, come è anche vero che ci sono persone che si allenano per una vita intera e riescono ad essere sempre in forma.