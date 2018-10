Principe Harry, la verità sul bracciale che indossa da 22 anni

Il principe Harry è tra le persone delle quali si parla di più nell’ultimo periodo. Prima il suo matrimonio particolare ma pieno di significato, ed ora la felice notizia che ha ufficializzato la gravidanza della moglie Meghan. Un principe che è stato spesso protagonista nei giornali di gossip a causa del suo comportamento libertino e giovanile, ma che sembrerebbe aver messo la testa apposto proprio per amore. Una cosa che non è però sfuggita a nessuno vedendo le foto che gli sono state scattate proprio in tutti questi anni, è un particolare braccialetto che tiene al polso.

Un bracciale insolito, particolare e di sicuro non costoso, accompagna il principe Harry ormai da 22 anni: un periodo molto lungo e che fa senz’altro comprendere l’affetto che Harry possiede per questo semplice gioiello. Qual è la storia che nasconde questo “portafortuna”? Finalmente è stato rivelato il suo significato, e come tutti quanti ormai avevano intuito, è legato alla madre tanto amata da Harry, che lo ha lasciato in giovanissima età.

Un bracciale dall’Africa

Harry aveva solo 12 anni quando la madre Diana è morta in un terribile incidente d’auto. Una notizia che non ha gettato nello sconforto e nella tristezza solo i figli che abbandonava in giovane età, ma tutti i sudditi che hanno sempre amato e apprezzato molto Lady D. Il principe non ha mai nascosto il dolore che ha provato per quella terribile separazione, e recentemente ha voluto anche confessare il suo periodo di terapia che ha affrontato per cercare di superare quel momento di depressione.

Il padre di Harry e William, Carlo, poco dopo la morte di Diana ha voluto portare entrambi in un viaggio terapeutico in Africa. Un viaggio in famiglia spinto dalla speranza di poter far ritrovare il sorriso ai due ragazzi e dove sono stati comprati ad entrambi due braccialetti per ricordo.

Il braccialetto che Harry porta al polso da ormai 22 anni, proviene proprio da quel viaggio in Africa fatto durante uno dei periodi più bui della sua vita. Nonostante il lungo periodo trascorso non si è mai separato dal gioiello, forse per ricordo della madre o anche solo per portarla sempre con sé.