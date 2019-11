Principato di Monaco, Charlene e Carolina: le cognate in guerra

Anche la vita di corte monegasca sembrerebbe tesa, proprio come accade nella Royal Family inglese; le protagoniste, anche in questo caso sono due donne, due cognate: Carolina, figlia dell’indimenticabile Grace Kelly e Ranieri III, e Charlene Wittstock moglie di Alberto II. Il rapporto tra le due affini appare sempre più freddo, caratterizzato da una distanza che sembrerebbe insanabile.

Charlene e Alberto di Monaco si sono consociuti durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2006, che si sono svolti a Torino. Da quando si sono sposati, il primo luglio del 2011, l’ex campionessa di nuoto è entrata a pieno titolo nel Principato di Monaco, con tutti i benefici e gli obblighi che il titolo comporta; a Charlene, però, non sembrano interessare molto, a dimostrazione di questo anche il fatto che la donna appare raramente in pubblico durante le cerimonie ufficiali.

E chissà che anche le assenze di Charlene non abbiano contribuito ad aumentare il distacco con la cognata, ormai molto evidente: Carolina non riterrebbe la cognata all’altezza del ruolo che ricopre. Ad evidenziare le differenze tra le due sarebbero anche gli eventi ufficiali ai quali hanno presenziato insieme, che sono stati soltanto due in sette mesi: la Festa Nazionale di Monaco e la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping. Durante tali eventi, le donne, sono apparse lontane alimentando l’ipotesi di una tensione sempre più forte.

Sembra strano, però, che solo le differenze di carattere abbiano portato tanti disagi a corte; i più malevoli considerano responsabile anche la linea di successione che, prima della nascita dei figli di Charlene e Alberto, vedeva proprio Carolina in prima fila ed ora la situazione è cambiata nettamente. E forse è anche questo a contribuire ai nervosismi: Carolina sembrerebbe mal sopportare gli atteggiamenti riservati della Principessa consorte che, appena può, si ritira a vita privata per dedicarsi a fare la mamma.

Ma Alberto come starà vivendo questa situazione? Se da un lato starà cercando di mantenere gli equilibri famigliari, più volte già messi in discussione, dall’altro ricopre il difficile compito di fare da mediatore tra le due donne almeno negli impegni ufficiali che non possono evitare.