Primo Reggiani presenta la sua nuova fidanzata

Primo Reggiani, noto attore romano di 36 anni, ha deciso di uscire allo scoperto presentando la sua nuova fidanzata; un post, pubblicato sul suo profilo Instagram, che vuole essere di buon auspicio salutando il nuovo anno. Tra i primi a commentare la fotografia ci sarebbe stato l’amico Francesco Arca insieme con la compagna Irene Capuano.

L’attore, divenuto famoso soprattutto per i suoi ruoli nel film di successo Melissa P. e nelle serie televisive Una grande famiglia ed Orgoglio, sembra aver ritrovato la serenità amorosa: uno scatto, pubblicato dallo stesso sul social network più in voga del momento, lo vede intento in un bacio con una bella mora. Lui e Federica Pacchiarotti, questo è il nome della misteriosa ragazza, avrebbero deciso di pubblicare la prima foto insieme per celebrare l’inizio del nuovo decennio.

Quindi, dopo molto tempo dalla sua ultima reazione, Primo Reggiani, torna a mostarsi in dolce compagnia. Sebbene non sia apparso sulle pagine negli ultimi periodi, l’attore non è comunque nuovo alla cronaca rosa: il trentaseienne, infatti, è stato prima fidanzato per un lungo periodo con la collega Martina Stella e, successivamente, con l’ex velina Costanza Caracciolo, che oggi è diventata mamma di Stella ed è in attesa di un’altra bambina dal compagno Christian Vieri.

Dopo la fine della relazione con l’ex velina bionda, Reggiani, non aveva più ufficializzato nessun rapporto amoroso ma, poche ore dopo lo scoccare della mezzanotte, ha voluto presentare la sua Federica. I suoi fan più attenti, che sperano sempre nella sua serenità, affermerebbero con certezza: “Questa volta Primo fa sul serio“.

Serenità in vista, quindi, per il promettente attore che, come dichiarato dallo stesso in una intervista, ha ben presto dovuto fare i conti con le difficoltà della vita: dopo la separazione dei genitori, e successivamente con la morte del padre, infatti, Reggiani avrebbe sofferto molto la mancanza di una famiglia unita.