Primo figlio per Alessia Ventura, la showgirl è incinta, il papà è il fidanzato Gabriele Schembari

È incinta a 40 anni la bellissima showgirl Alessia Ventura, per lei e il fidanzato Gabriele Schembari è il primo figlio. A dare l’annuncio è stata la stessa Alessia su Instagram a Capodanno e subito è stato accolto con gioia dai fan che le hanno inviato tantissimi like e commenti dolcissimi.

Felice di diventare mamma, Alessia Ventura ha scritto parole semplici su Instagram, “Ti aspettiamo amore, buon 2021”, sottolineate però da un’icona con fiocchetto rosa, dettaglio che ha fatto pensare subito che il nascituro è una femminuccia. Oltre al messaggio la showgirl ha anche postato uno scatto in cui lei e il fidanzato sono abbracciati e lui le tocca il pancione.

Non sono mancati anche commenti da parte di personaggi famosi, come ad esempio quello di Michela Coppa, Costanza Caracciolo, Federica Fontana, Cristina Marino e Adriana Volpe. Auguri e congratulazioni per la coppia sono arrivati anche da Natalia Bush, mentre Elenoire Casalegno ha aggiunto che questa notizia bellissima è una gioia in un periodo come questo. Anche Francesco Totti ha messo un like al post.

Auguri e congratulazioni per la coppia sono arrivati anche da Natalia Bush. La showgirl Alessia Ventura è fidanzata ha reso ufficiale la sua relazione con Gabriele Schembari agosto del 2019. Allora ha postato una foto sui social in cui lei lo baciava con molta tenerezza.

Lui è un uomo molto riservato e non si sa molto sulla sua vita. Pare sia un ex portiere di origini ragusane che ad oggi gestisce un servizio di noleggio auto.

Alessia Ventura è invece nota al pubblico per aver partecipato a diversi programmi televisivi come ‘Sotto a chi tocca’, ‘Ok, il prezzo è giusto’, ‘Passaparola’, ‘La talpa’, ‘I raccomandati’, ‘Controcampo’. Di recente ha preso parte abche a ‘Mezzogiorno in Famiglia’. Il pubblico ama il suo modo di fare garbato e la sua gentilezza, e la notizia della gravidanza è stata veramente una gioia per tutti.