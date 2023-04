Primo figlio in arrivo per Neymar e Bruna Biancardi

Un enorme cambiamento sta per arrivare nelle vite di Neymar e Bruna Biancardi, che hanno annunciato che di essere in dolce attesa. La stella del calcio e la sua compagna influencer, entrambi brasiliani, hanno infatti condiviso con i loro follower tramite Instagram l’entusiasmante notizia del prossimo arrivo del loro primo figlio insieme.

“Abbiamo sognato la tua vita, abbiamo programmato il tuo arrivo e sapere che sei qui per completare il nostro amore rende le nostre giornate molto più felici“, legge la didascalia nel post, pubblicato in entrambi i loro profili ufficiali, nel quale la coppia ha pubblicato alcuni scatti che li ritraggono insieme abbracciati e felici per la notizia.

“Arriverai in una bella famiglia, con un fratello, i nonni, le zie e le zie che ti vogliono già tanto bene! Vieni presto figliolo, ti aspettiamo!“, conclude la didascalia. Infine, la coppia ha scelto una citazione biblica per completare l’annuncio: “Prima di formarti nel grembo materno, ti ho scelto; prima che tu nascessi, io ti ho separato“, tratto da Geremia 1:5. Si tratta del secondo figlio per il calciatore 31enne che condivide già il figlio Davi Lucca di 12 anni, nato dalla relazione con la sua ex fidanzata Carolina Dantas.

La storia d’amore tra Neymar e la Biancardi è iniziata nel 2021, ma entrambi hanno tenuto nascosta la loro relazione prima per diversi mesi, prima di rivelarla al mondo nel gennaio 2022. Successivamente i due si sono separati brevemente nell’agosto di quell’anno, ma poco dopo è arrivata la riconciliazione.

Da allora, la loro relazione ha continuato a rafforzarsi, tanto che la coppia ha scatenato voci di un fidanzamento dopo che la modella 28enne è stato vista sfoggiare un anello d’argento sull’anulare sinistro. Dal canto suo, anche il calciatore del Paris Saint-Germain è stato avvistato mentre indossava un anello d’argento nello stesso dito.