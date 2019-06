Prima foto di Archie, il figlio di Harry e Meghan Markle

Nato da pochissimo tempo è già una vera star, il piccolo royal baby, all’anagrafe Archie Harrison Mountbatten Windsor è il figlio di Harry e Meghan Markle; il neonato ha avuto sin da subito i riflettori puntati, tutto il Regno Unito era in attesa della nascita del bambino, diventando in poco tempo l’argomento principale di tutte le testate giornalistiche inglesi ed internazionali.

D’altronde la nascita di una nuovo bambino nel Palazzo Reale è sempre un evento degno di nota; ne sono di fatto i diretti testimoni anche le nascite dei cugini più grandi del piccolo Archie, come la nascita di George Alexander Louis, di Charlotte Elizabeth Diana ed in ultimo di Louis Arthur Charles, ovvero i 3 figli di William e Kate; le loro nascite hanno in precedenza avuto grande impatto mediatico in tutto il Regno Unito.

Questa volta però, in occasione della festa del papà, che in Inghilterra si festeggia il giorno 16 giugno, i duchi di Sussex Meghan ed Harry, pubblicano la prima foto del figlio sul famoso social network Instragram, all’interno del loro profilo ufficiale. Per la prima volta è possibile vedere il volto del piccolo Archie, nato lo scorso 6 maggio, in braccio a papà Harry.

Senza neanche dirlo la foto ha ottenuto in poco tempo un vero boom di like e visualizzazioni, diventando subito virale, in considerazione del fatto che il profilo reale dal nome “Sussexroyal” conta un numero di followers pari a circa 8,5 milioni. La foto in questione può essere considerata la prima foto ufficiale del volto del piccolo Archie, in quanto in precedenza, in occasione della festa della mamma, sono stati pubblicati solo scatti che ritraevano i piedini del piccolo e nulla più.

In merito invece al battesimo del piccolo, il noto giornale Sunday Times afferma che il battesimo si terrà a luglio, presso la cappella di San Giorgio al castello di Windsor. In occasione della festa del papà, però, non è stata la sola foto proveniente dal Palazzo Reale a diventare virale; di fatto in rete è apparsa, alle prime ore del mattino, anche l’immagine del piccolo Louis, figlio di Kate e William, che gioca in giardino con il padre.