Prima di "Ballando", Selvaggia Lucarelli parla di Alba Parietti e attacca duramente la D’Urso: "Mi tengo lontana da lei"

Selvaggia Lucarelli ha nuovamente deciso di attaccare duramente la conduttrice Barbara D’Urso, con la quale sembra aver avuto già diversi contrasti in passato e ha deciso di farlo attraverso le pagine del periodico Panorama. Nonostante manchino solamente pochissime ore dal debutto dell’edizione 2019 di Ballando con le Stelle, la Lucarelli ha puntato il dito contro Carmelita ed il suo modo di fare televisione.

“Tra le persone con cui non voglio avere a che fare c’è Barbara d’Urso e il mondo televisivo che rappresenta, sebbene desidererei moltissimo il suo rilevatore decoder fai da te con lo share personalizzato” ha infatti chiosato la Lucarelli che spende altresì parole non proprio piacevoli nei confronti di Alba Parietti dopo gli scontri di Ballando.

“Passerà da una giuria televisiva a dei giudici veri: io ho chiesto un risarcimento, lei pretende una cifra ancora più alta. Vedremo come finirà” continua ancora Selvaggia che ancora una volta, smentisce le tante indiscrezioni che la vedrebbero in trattative con Maria De Filippi come giudice di Amici. Anche quest’anno Queen Mary e Milly Carlucci saranno le protagoniste principali del sabato sera e la competizione sarà molto forte.

“È una notizia che esce da diversi anni, ma non so chi la metta in giro. Non mi è stato mai offerto e non c’è mai stata alcuna trattativa” smentisce dunque Selvaggia che svela altresì che Giovanni Ciacci non farà parte della giuria di qualità di Ballando con le Stelle come invece avevano fatto intendere alcuni rumors nelle scorse settimane “Non si è mai parlato di lui in giuria, semmai come ‘portavoce’ dei social” chiosa Selvaggia.

Per concludere la sua intervista con Panorama, Selvaggia non può fare a meno di parlare del suo ruolo di giurata nel programma di successo di Milly Carlucci dichiarando apertamente che la tendenza a deligittimarla è un ritornello molto frequente ma non solo a Ballando. Solo Carolyn Smith avrebbe i titoli per giudicare in quanto i giudizi di Zazzaroni o Mariotto non vengono mai messi in discussione “Colgo nel segno e per questo sono fastidiosa. Si cerca di detonare la bomba: in generale, mi vogliono togliere autorevolezza. L’autorevolezza crea timore. Penso di essere percepita come autorevole, sennò susciterei reazioni miti o, ancora peggio, indifferenza”.