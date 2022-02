Nonostante ieri sera Francesco Totti, attraverso diverse storie pubblicate su Instagram, abbia smentito le voci sulla presunta crisi con la moglie Ilary Blasi, queste non accennano a placarsi.

Solo ieri sera, l’ex capitano della Roma aveva dichiarato: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete: fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire“.

Cosa sta accadendo

Roberto D’Agostino, che per primo ha lanciato la notizia della presunta rottura, ha rincarato la dose, aggiungendo la suocera per completare il quadretto familiare “in presunta crisi”. A detta di D’Agostino a gioire della fine dell’amore tra Totti e Ilary, coppia tra le più longeve del mondo dello spettacolo, sarebbe mamma Fiorella. Su Dagospia si legge:“Sarà contenta la madre del Capitano, mamma Fiorella, visto che ha sempre detestato la Blasi. Quando si fidanzarono non fu per niente contenta. Gli disse: ‘Te metti co’ ‘na ballerina, mah’…”.

Ma D’Agostino non si è limitato a questo, tirando in ballo il presunto flirt di Francesco Totti con Noemi Bocchi, che gli sarebbe stata presentata da Alex Nuccitelli, ex di Antonella Mosetti, un anno fa. Riprendendo ancora Dagospia, leggiamo:“Uno con le mani in pasta dappertutto, che organizza feste, eventi, cene a cui partecipavano (e partecipano anche oggi) i calciatori della Roma (destinazione preferita il ristorante ‘Le Gru’ a Ponte Milvio). Fu lui, ad esempio, a presentare Ilary Blasi a Francesco Totti nel lontano 2001. Ed è stato sempre il prezzemolino Nuccetelli ad aver messo in contatto il ‘Pupone’ con Noemi Bocchi, attraverso uno dei suoi eventi, quelli in cui calciatori e vip possono chiacchierare amabilmente con attrici, modelle, bonazze varie”.

Come se non avesse scagliato abbastanza bombe, per infliggere l’ultimo colpo, quello definitivo, alla coppia Totti-Blasi, D’Agostino parla addirittura di “13 rose rosse, una per ogni mese della loro conoscenza“che l’ex capitano della Roma avrebbe fatto pervenire alla sua Noemi nel giorno di San Valentino, per antonomasia dedicato agli innamorati. Francesco Totti ha assicurato che con Ilary Blasi va tutto bene e non c’è nessun divorzio all’orizzonte. Eppure, nonostante il rispetto richiesto dall’ex calciatore, continuano a trapelare gossip e indiscrezioni su una delle coppie più unite del mondo dello showbiz italiano. Come andrà a finire?