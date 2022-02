Non smette di far parlare di sè la vicenda della presunta crisi di coppia che starebbero vivendo Francesco Totti e Ilary Blasi, rispettivamente ex calciatore e capitano della Roma, e l’altra nota showgril italiana. Secondo quanto lanciato da Dagospia negli scorsi giorni, sia Totti che la Blasi avrebbero trovato altri partner e tutto sarebbe pronto per la separazione. Voci smentite proprio dallo stesso Francesco Totti, che è intervenuto duramente affermando di fare attenzione a ciò che si scrive perchè di mezzo ci sono dei bambini, i suoi tre figli avuti appunto con la Blasi.

Le parole di Totti sono arrivate a margine di una cena che la stessa famiglia Totti-Blasi ha tenuto insieme presso un noto ristorante della Capitale. Ma nonostante questo episodio e le dichiarazioni dell’ex capiano giallorosso, che per Dagospia sarebbero solo di facciata, emergono nuovi dettagli sempre lanciati dal portale di Roberto D’Agostino. Il 14 febbraio scorso, giorno di San Valentino e dedicato appunto agli innamorati, Totti avrebbe fatto un regalo alla sua nuova “fiamma”, Noemi Bocchi.

Come si sono conosciuti i due?

Secondo quanto afferma Dagospia i due, Totti e Noemi quindi, si sarebbero conosciuti 13 mesi fa durante un evento organizzato da Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e padre dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Asia. Tra l’altro colpisce l’incredibile somiglianza di Noemi con Ilary Blasi.

Tra Francesco Totti e Noemi sarebbe stato subito colpo di fulmine. Negli eventi organizzati dal Nuccetelli si potrebbe parlare e conoscersi tranquillamente lontano dai paparazzi. Ma è per San Valentino dunque che Totti avrebbe fatto una grossa sorpresa a quella che dal gossip viene definita come la sua nuova “fidanzata”.

A San Valentino Totti avrebbe regalato a Ilary un mazzo di 13 rose rosse, una quindi per ogni mese della loro “storia”. Tra l’altro sempre Dagospia ha lanciato una indiscrezione, che non si sa quanto corrisponda a verità: Fiorella, madre di Totti, pare non abbia mai provato parere favorevole alla storia con Ilary, e per amore del figlio avrebbe poi comunque accettato gioco forza il matrimonio con la showgril.