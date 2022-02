Non smette di far parlare di sè la vicenda che vede coinvolti Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi. Secondo quanto riportato da Dagospia in queste ore, notizia tra l’altro ripresa da numerosi giornali nazionali e anche da questa testata, tra i due ci sarebbe aria di crisi, se non di separazione proprio. Qualche giorno fa i due avrebbero avuto l’ennesima litigata mentre si trovavano assieme ai loro tre figli e ad alcuni amici sul lago di Castelgandolfo.

Questa mattina Ilary Blasi ha rotto il silenzio, pubblicando una storia su Instagram mentre si trovava in treno. La showgirl si è tolta per un attimo la mascherina e ha mostrato lingua: forse in questa maniera la Blasi ha voluto smentire le voci di una crisi tra lei e il marito Totti, con cui è sposata da 17 anni. Chi conosce bene la coppia ha affermato che tra i due il rapporto sia assolutamente sereno, e che la storia della crisi è una classica “fake news”.

Dagospia torna sull’argomento

Ma non è tutto, perchè Dagospia proprio poco fa è tornata online con un altro articolo che riguarda la vicenda, pubblicando anche ulteriori particolari sulla vicenda, ma anche il nome di una donna che avrebbe fatto perdere la testa a Francesco Totti. La storia della crisi tra la Blasi e Totti sta tenendo tutti con il fiato sospeso.

Sarebbe, sempre secondo Dagospia, la bellissima Noemi Bocchi ad aver fatto perdere la testa a Francesco Totti. La donna, laureata in economia, è l’ex moglie di Mario Caucci, imprenditore e dirigente del Tivoli calcio. Il 5 febbraio scorso, la Bocchi si sarebbe trovata seduta proprio a poca distanza dal calciatore allo Stadio Olimpico di Roma, per assistere al match tra i giallorossi e il Genoa. Lei era seduta a circa due file di distanza da Totti.

Nonostante Dagospia sia tornata sull’argomento, i bene informati smentiscono categoricamente che tra Totti e Ilary ci sia aria di crisi o di separazione. Sia Noemi che Francesco hanno entrambi la stessa passione per il padel, circostanza che secondo i media potrebbe averli avvicinati. Ma in attesa di comunicazioni ufficiale da parte della coppia, Blasy e Totti si intende, tutto ciò di cui scriviamo rimane un’ipotesi. Secondo gli amici di Ilary e Francesco loro non avrebbero rilasciato dichiarazioni su questa vicenda per non dare troppo peso appunto e ingigantire la notizia.