Sta tenendo banco in queste ore la vicenda della presunta crisi tra Francesco Totti, ex calciatore e capitano della Roma, e Ilary Blasi, sua moglie e nota showgirl italiana. Tra conferme, presunte conferme e smentite, si è arrivati alla serata di ieri, in cui lo stesso Totti ha registrato un video sui social nel quale si dice fortemente rammaricato per quello che sta succedendo e per la vicenda che sta vedendo coinvolta direttamente la sua famiglia. La famiglia Totti si è recata infatti a cena insieme in un locale, e l’atmosfera sembrava assolutamente rilassata.

L’ex capitano, con tono severo, ha ammonito i giornalisti che in queste ore stanno diffondendo la notizia della presunta crisi con la moglie, invitando ad avere rispetto soprattutto per i bambini che, gioco forza, vengono poi a sapere le notizie. Totti ha quindi bollato come “fake news” la crisi con la moglie. Ma se da un lato è arrivata la smentita di Totti, questa mattina i media continuano a dare ampio spazio alla vicenda in quanto ha parlato Mario Caucci, ex marito della donna di cui Totti si sarebbe innamorato.

Caucci: “Non mi stupirebbe”

A gettare ancora più mistero attorno alla vicenda Totti-Blasi sono proprio le parole del Caucci, ex manager del Tivoli calcio. L’uomo ha in corso d’opera un divorzio dall’ex moglie Noemi Bocchi, che da tutti in queste ore viene indicata come nuova “fidanzata” di Francesco. Ovviamente, lo precisiamo per dovere di informazione, si tratta solo di rumors, anche perchè c’è stata la secca smentita di Totti.

“Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce” – queste sono le parole che Caucci ha utilizzato parlando con i collegghi del quotidiano Il Messaggero. Secondo Caucci l’ex moglie, se è vero che abbia una storia con Francesco, doveva stare molto attenta. A lanciare la notizia della presunta crisi tra Francesco e Ilary è stata la testata Dagospia.

L’uomo, Caucci per l’appunto, ha poi raccontato come sia lui che Noemi non hanno assolutamente lo stesso giro di amicizie della famiglia Totti-Blasi. Sia Noemi che Totti hanno però in comune la passione per il padel, e stando alle informazioni trapelate sui giornali i due si sarebbero proprio conosciuti sui campi di paddle. Di Noemi colpisce la sua grande somiglianza con Ilary Blasi. “Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liason, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo” – così ha concluso Caucci la sua intervista.