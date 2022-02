In queste ore non si sta facendo altro che parlare di una presunta crisi di coppia che coinvolgerebbe una delle coppie più affiatate e belle dello spettacolo, ovvero Ilary Blasi e Francesco Totti. I due sono sposati da 17 anni a hanno anche tre figli. Le voci di una imminente separazione tra i due erano circolate dopo un articolo di Dagospia. I media citavano anche una recente lite che sarebbe avvenuta tra i due questo mese di febbraio mentre un giorno si trovavano sul lago di Castelgandolfo assieme ai figli e ad alcuni amici.

Ad avvolgere la vicenda di mistero c’è stato il comportamento dei diretti interessati, che, vista la loro riservatezza, non hanno confermato nè smentito la notizia. I rumors si sono continuati a rincorrere, è c’è stato qualcuno che è arrivato anche a dire che la crisi sarebbe confermata e che i due fossero ormai sull’orlo della separazione. Insomma, i fan erano sulle spine, fino a quando però è stata proprio Ilary Blasi a pubblicare questa mattina una storia su Instagram.

La linguaccia

La showgril si trovava su un treno e questa mattina ha deciso di rompere il silenzio e uscire allo scoperto. In una Instagram stories si è tolta per un attimo la mascherina che indossava mostrando la lingua, per poi rimettersi il dispositivo di protezione individuale. Ilary non ha detto parole o aggiunto altro.

Semplicemente ha fatto un gesto, un gesto che però secondo alcuni smentirebbe le voci di una presunta crisi con il marito. Tra l’altro era stata lei stessa a parlare del suo rapporto con il marito qualche giorno addietro alla trasmissione “Michelle Impossible”, condotto da Michelle Hunzkier. “Basta che non pubblichiamo qualcosa sui social per una settimana ed è subito crisi”.

Ad alimentare i sospetti che tra i due qualcosa non andasse per il verso giusto ci sono stati anche diversi episodi: in primis a settembre scorso, nel giorno del 45esimo compleanno di Totti, la Blasi non era con lui. Qualche giorno fa poi lei è stata vista in un ristorante con un altro uomo, che altro non era che Luca Tommasini, un noto coreografo. E non solo: secondo chi conosce bene la coppia la storia della presunta crisi è tutta una “fake news” e la stessa Ilary Blasi si sarebbe fatta una grassa risata apprendendo della notizia lanciata dai giornali.