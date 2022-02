Ormai sono ore concitate sui social network e sui giornali nazionali per quanto riguarda la vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso tutta Italia, ovvero quella della presunta crisi di coppia tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In queste ore si susseguono i rumors addirittura di una separazione in arrivo tra i due, circostanza che sembra però smentita dall’atteggiamento della stessa Blasi, che questa mattina ha pubblicato una Instagram Stories in cui si toglie la mascherina e mostra la lingua. Un chiaro segno forse per smentire le voci che si rincorrono in queste ore.

Il caso è stato portato alla ribalta dalla testata Dagospia e da allora i fan della coppia sono molto preoccupati. I due, al momento, non hanno rilasciato commenti: secondo gli amici di Francesco Totti e Ilary Blasi la coppia preferisce non parlare o rilasciare dichiarazioni per non dare molto peso alla vicenda, che secondo i bene informati sarebbe una “fake news”. Ma secondo Dagospia sia Totti che Ilary avrebbero addirittura una nuova storia.

Luca, la nuova fiamma di Ilary?

Il punto di domanda in queste circostanze è d’obbligo, così come l’utilizzo del condizionale. Da quanto si apprende leggendo i media nazionali, Ilary Blasi sarebbe stata avvistata per ben due volte assieme ad un altro uomo, ovvero Luca Tommasini, un noto coreografo e attore. La showgril assieme a lui è stata avvistata anche in un ristorante.

La circostanza che mancasse il marito, Totti in questo caso, ha fatto subito suonare il campanello d’allarme, anche se, lo ripetiamo, quelle che qui vi stiamo illustrando sono soltanto delle ipotesi che in queste ore stanno circolando sui giornali di tutta Italia. D’altronde la Blasi e Totti sono una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, e anche dello sport. Ma anche Totti avrebbe perso la testa per un’altra donna.

Si tratterebbe di Noemi Bocchi, ex moglie di Mario Caucci, già imprenditore e dirigente del Tivoli calcio. Lei sarebbe stata avvistata seduta non lontano da lui allo stadio Olimpico di Roma il 5 febbraio durante la sfida tra i giallorossi e il Genoa. A preoccupare i fan è anche l’atteggiamento della coppia, che non pubblica più foto insieme ormai da settimane, e questo ha contribuito ad alimentare i rumors di una presunta crisi.