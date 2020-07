Premier Conte, weekend romantico con Olivia Paladino

Weekend romantico in Puglia per il premier Conte e la compagna Olivia Paladino. I due si sono concessi una breve vacanza in Puglia, regione d’origine del presidente del consiglio. Prima hanno soggiornato a San Giovanni Rotondo, dove vive la sua famiglia, poi si sono recati al porto turistico Marina del Gargano, a Manfredonia. Hanno cenato in un ristorante sul mare, il Seashell e non si sono sottratti alle foto di rito che sono state pubblicate nel profilo Instagram del ristorante.

Olivia Paladino è un’imprendidrice quarantenne, proviene da una delle famiglie aristocratiche più importanti di Roma. È figlia di Cesare Paladino, proprietario dell’ Hotel Plaza, un albergo a 5 stelle e della modella e attrice svedese Ewa Aulin, protagonista di diversi film italiani fra gli anni settanta e ottanta. È nata e cresciuta a Roma, ha frequentato le migliori suole private e oggi è una menager nel settore alberghero.

A differenza dell’ex moglie del premier, Valentina Fico, non ha mai rilasciato interviste neppure sulla sua vita privata, anche il premier ha preferito tenere le questioni private lontane dai riflettori. Di lei sappiamo che ha una figlia Eva che è adolescente e somiglia molto alla mamma.

È una donna molto riservata che non ama apparire. Il primo incontro con il premier Conte? Secondo alcune indiscrezioni la coppia si è conosciuta durante una riunione scolastica, dato che i rispettivi figli frequentavano lo stesso istituto. La donna si distingue per sobrietà ed eleganza, ama il colore nero che indossa in diverse occasioni pubbliche.

Un look molto curato che rappresenta a pieno il ruolo di first lady. Una donna che si fa ammirare per la bellezza e l’eleganza che col passare del tempo si è dovuta abituare all’obiettivo dei fotografi che non perdono occasione di immortalarla durante le sue uscite con il premier e non solo.